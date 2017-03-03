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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
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Екатеринбургская епархия отреагировала на инцидент с селфи-сессией подростков в Храме-на-Крови

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3 марта. ПРАВМИР. Селфи-сессия школьников в рясах в екатеринбургском Храме-на-Крови говорит о явном пробеле в воспитании детей, заявил глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской митрополии епископ Евгений (Кульберг).
Екатеринбургская епархия отреагировала на инцидент с селфи-сессией подростков в Храме-на-Крови

«Епархия относится (к этому) как к явному пробелу в воспитании детей. Детям не рассказали, что такое храм, что такое алтарь, как нужно себя вести, как не нужно. Это все равно как, если ребенку не рассказать как вести себя на дороге, и он не будет знать, как пользоваться светофором – когда идти, когда не идти – и конечно попадет в беду», – сказал епископ Евгений, его цитирует РИА Новости.

По мнению владыки, устроившие фотосессию школьники «попали в такую беду» из-за того, что «не были никак подготовлены в вопросах православия и культуры православия». Поэтому епархия поднимет вопрос об информировании, как себя можно вести в храме, а как не нужно.

Накануне два ученика десятого класса одной из гимназий зашли в храм, переоделись в одежду священнослужителей, заменили в алтаре крест на гаечный ключ и устроили селфи у места расстрела императорской семьи. Позже их доставили в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

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