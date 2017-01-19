Екатеринбургскому «ловцу покемонов» вменили новую статью

Как рассказал РИА «Новости» адвокат Руслана Соколовского Алексей Бушмаков, «сегодня стало известно, что в отношении Соколовского возбуждено еще одно уголовное дело – о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (часть 1 статьи 138 Уголовного кодекса РФ). Поводом стала обнаруженная во время обыска дома ручка с видеокамерой».
Адвокат также сообщил, что 19 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия о продлении Соколовскому срока ареста до 22 февраля текущего года включительно.
Руслан Соколовский был задержан после появления в интернете видеоролика, на котором он играет в Pokemon GO в екатеринбургском Храме-на-Крови. После проверки было возбуждено уголовное дело. Блогера поместили под стражу.