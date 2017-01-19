Екатеринбургскому «ловцу покемонов» вменили новую статью

19 января. ПРАВМИР. «Ловцу покемонов» в екатеринбургском храме Руслану Соколовскому предъявлены обвинения в незаконном обороте специальных технических средств.

Как рассказал РИА «Новости» адвокат Руслана Соколовского Алексей Бушмаков, «сегодня стало известно, что в отношении Соколовского возбуждено еще одно уголовное дело – о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (часть 1 статьи 138 Уголовного кодекса РФ). Поводом стала обнаруженная во время обыска дома ручка с видеокамерой».

Адвокат также сообщил, что 19 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия о продлении Соколовскому срока ареста до 22 февраля текущего года включительно.