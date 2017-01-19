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Екатеринбургскому «ловцу покемонов» вменили новую статью

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19 января. ПРАВМИР. «Ловцу покемонов» в екатеринбургском храме Руслану Соколовскому предъявлены обвинения в незаконном обороте специальных технических средств.
Екатеринбургскому «ловцу покемонов» вменили новую статью
Фото: РИА «Новости»/Максим Богодвид

Как рассказал РИА «Новости» адвокат Руслана Соколовского Алексей Бушмаков, «сегодня стало известно, что в отношении Соколовского возбуждено еще одно уголовное дело – о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (часть 1 статьи 138 Уголовного кодекса РФ). Поводом стала обнаруженная во время обыска дома ручка с видеокамерой».

Адвокат также сообщил, что 19 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия о продлении Соколовскому срока ареста до 22 февраля текущего года включительно.

Руслан Соколовский был задержан после появления в интернете видеоролика, на котором он играет в Pokemon GO в екатеринбургском Храме-на-Крови. После проверки было возбуждено уголовное дело. Блогера поместили под стражу.

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