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Эксперты оценили массовую медицину в России на 5 из 10

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30 марта. ПРАВМИР. Медицина, доступная для широких слоев населения, в нашей стране развита в два раза лучше, чем инновационная.
Эксперты оценили массовую медицину в России на 5 из 10

К такому выводу пришли руководители медицинских НИИ, специалисты фармкомпаний и сотрудники лечебных учреждений, входящие в экспертный клуб «Сумма технологий», созданный по инициативе «Роснано», пишет газета «Известия».

30 специалистов приняли участие в исследовании, которое проводилось с февраля по март 2017 года. Они оценивали место России на мировом рынке по десятибалльной шкале.

Эксперты оценивали отечественно здравоохранение по следующим параметрам: внедрение новых технологий в медицинских организациях, разработка собственных препаратов, кадровый потенциал учреждений. Эти показатели сравнивались с результатами других стран.

Никто из респондентов не назвал отечественную медицину полностью соответствующей мировому уровню. В среднем массовую российскую медицину эксперты оценили на 5 баллов, а инновационную — на 3 балла.

Исследователи пришли к выводу, что сегодня Россия использует примерно 30% от технологий, доступных в мировой медицине. Остальные 70% мы не применяем из-за дороговизны или отсутствия квалифицированных врачей.

Согласно статистике ВОЗ, по уровню расходов на здравоохранение в мире лидируют США — на эти цели в стране тратится около 17% ВВП. В европейских странах этот показатель составляет 9–11%, в России — менее 10% ВВП.

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