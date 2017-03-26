О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Экватор поста. Празднуем ли победу?

|
В 4-е воскресенье Великого поста, неделю Преподобного Иоанна Лествичника, предлагаем вам главу из книги протоиерея Александра Абрамова «Весна надежды нашей. Великий пост день за днем», вышедшей в издательстве «Никея».
Экватор поста. Празднуем ли победу?

Через экватор поста, через экватор праздника мы переваливаем в это воскресенье. Я не оговариваюсь, называя пост праздником. Пасха празднуется сорок дней. Наиболее важные в церковном календаре дни, такие как Рождество Христово, тоже имеют многодневные празднования. И Великий пост— многодневный праздник. Что же мы празднуем Великим постом? Чему здесь радоваться, когда есть нельзя, это нельзя, то нельзя, богослужения значительно удлиняются? Очень много чтений, мало пения, вообще мало эстетических моментов. Что происходит? А вот что.

Мы празднуем победу над своей внутренней грязью, над своим дурным устроением. Во всяком случае, мы призваны научиться ее праздновать, выкарабкиваясь, с соблюдением мер духовной безопасности, из собственной заскорузлости, из запутанности собственной жизни. И не зря Церковь нам сегодня предлагает образ лествицы и напоминает об авторе одноименной книги, преподобном Иоанне Лествичнике.

Мы— таковы уж люди— досадуем на то, что для нас является наиболее полезным, а радуемся тому, что нам вреднее всего. Мы досадуем на пост, столь тяжкий для нашего тела. Досадуем на Церковь, которая дает нам продолжительные богослужения, и это неудобно для нас, а службам еще конца-краю не видно. Злимся на самих себя, потому что решили делать что-то хорошее, а не получается пока. На самом же деле этому всему надо радоваться.

Как если бы человеку, пришедшему с улицы в ужасной грязи, включили душ и еще при этом сказали бы, что водой можно пользоваться неограниченно. А нас в ванную калачом не заманишь, и кран мы стараемся открыть так, чтобы вода нас не очень намочила. Мы хотим побыстрее отвязаться, полотенце набросить и пойти по своим делам. Нет никаких«своих дел» сейчас—  это все фикция. Главное сейчас— отмыться.

В каноне Андрея Критского говорится о «самохотных стремлениях» — то есть о стремлении делать то, что хочется. О самовластии. Но слово«самовластие», синонимичное самодурству, имеет еще и другое, положительное значение, и вот это положительное значение и составляет весь смысл Великого поста. Мы стараемся научиться самовластию как умению владеть собою— наивысшему из умений, доступному для христианина.

Самовластие в этом значении— способность отказаться от того, что выглядит привлекательным, но является ядовитым и опасным. Способность не сорваться в крик и в истерику там и тогда, где и когда очень хочется. Отказаться от искусства, которым мы владеем в совершенстве, — манипулировать другими людьми, вызывая в себе то искусственное чувство жалости, то ничуть не менее искусственное чувство восхищения. И в конечном итоге— отказаться от гримас, ужимок, от саморетуширования и предстать перед Богом в обнаженной простоте сердца.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
«Выносится крест, чтобы нам сказать: перестаньте ныть!»
«Выносится крест, чтобы нам сказать: перестаньте ныть!»
протоиерей Александр Абрамов

Взять новый старт и обрести второе дыхание

Бог согласится только на то, чтобы вся наша жизнь была дорогой к Нему
Бог согласится только на то, чтобы вся наша жизнь была дорогой к Нему
протоиерей Александр Абрамов

Прокопать крышу, как расслабленный, и поместить себя перед Господом

Шеф, все пропало! Съел не то, весь пост – псу под хвост
Шеф, все пропало! Съел не то, весь пост – псу под хвост
протоиерей Александр Абрамов

Великий пост не поздно начинать даже за день до Пасхи

Благотворительный фонд
Помогите Володе дышать
Помогите Володе дышать
29% собрано / 415832 руб. осталось
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
42% собрано / 166196 руб. осталось
Другие статьи автора
"
«Выносится крест, чтобы нам сказать: перестаньте ныть!»
протоиерей Александр Абрамов

Взять новый старт и обрести второе дыхание

"
Бог согласится только на то, чтобы вся наша жизнь была дорогой к Нему
протоиерей Александр Абрамов

Прокопать крышу, как расслабленный, и поместить себя перед Господом

"
Шеф, все пропало! Съел не то, весь пост – псу под хвост
протоиерей Александр Абрамов

Великий пост не поздно начинать даже за день до Пасхи

Все статьи автора
Статьи Дня
Постное письмо № 23. «Лествица». Наедине с опасной книгой.
Архимандрит Савва (Мажуко)

Как прочитать «Лествицу» и выжить

Съездить в Сербию, чтобы научиться любить Россию
Петр Давыдов

Там говорят то, что думают, и живут как братья

Постное письмо № 22. Постоянство в добре
Архимандрит Савва (Мажуко)

Как научиться доброте и милосердию за час в день

самое читаемое

«Мама, вставай! Я твою психику не тревожу»11,432

«Вдова в первые годы – это ходячая незаживающая рана»10,232

«Да ведь ты его ненавидишь, признайся себе в этом»9,367

В Красноярске мужчина спас новорожденную девочку из сугроба7,252

Протоиерей Георгий Митрофанов: Приплетать волю Божию к убийству человека – кощунство!5,255

Архимандрит Андрей (Конанос): Почему Церковь вызывает страх в людях4,811

Сначала скажи, что думает Толстой, а твое мнение мы потом послушаем3,837

Постное письмо № 22. Постоянство в добре3,437

Девушка с необычной внешностью из США нашла любовь (+фото)3,336

«Братское целование связало нас на всю жизнь»3,066

лучшие авторы

Ирина Якушева154,391

Марина Солотова33,621

Новостная служба29,054

Оксана Головко11,442

Светлана Хлебникова10,238

Маша Стрельцова9,397

Дмитрий Емец7,790

Протоиерей Георгий Митрофанов5,265

Архимандрит Андрей (Конанос)4,815

Ксения Кнорре Дмитриева4,349

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть