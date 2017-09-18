Эльмира Кнутсен: «У меня не было обиды»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев встретился Эльмирой Кнутсен, приемной матерью Василины, девочки с инвалидностью и извинился перед ней.

Напомним, что 11 сентября 2017 года парламентарий Игорь Лебедев оставил комментарий к видеоролику в Twitter, который опубликовала статс-секретарь Центробанка Александра Торшина. Героиней ролика была Василина, девочка, родившаяся без обеих рук, счастливый ребенок, растущий в приемной семье. «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее» – написал Лебедев. Эта реплика не осталась незамеченной. Скандал не утихал всю неделю.

Эльмира Кнутсен и ее семья уже были героями публикации «Правмира». И мы тоже не остались в стороне от дискуссии.

Вот что рассказала нам Эльмира Кнутсен о своей встрече с парламентариями:

«Меня пригласили в Госдуму, и я согласилась, со мной поехал мой 14-летний сын, Денис. У меня не было каких-то больших ожиданий. Я знала, что если бы Лебедев видел моих детей, он бы, наверное, по-другому писал и говорил. У нас с Игорем Лебедевым вышел хороший разговор. У меня и до этого не было никакой обиды на него. Он извинился передо мной и перед всеми родителями, у которых есть дети-инвалиды.

В принципе я ехала в Госдуму не за извинениями и не чтобы поговорить о том, как установить несчастный пандус…

«Мы хотели бы вас выслушать, узнать, какие есть сложности у семей, которые воспитывают детей инвалидов», – сказал по телефону депутат Госдумы Ярослав Нилов, когда приглашал меня на встречу. Как я могла упустить такую возможность?

Перед поездкой в Госдуму я составила список вопросов, попросила других родителей, у которых есть дети с инвалидностью дать мне свои вопросы. Конечно, я не все вопросы принесла, которые мне родители прислали, выбрала общие, которые касаются многих. Я – реалист и не жду каких-то немедленных изменений. К сожалению, я ничего не понимаю в политике, не знаю, какие у полномочия у депутатов Госдумы, что они могут, а чего – не могут. Когда я прочитала вопросы, парламентарии сказали: «Вот эти вопросы относятся к нам, эти вопросы – к другому ведомству, а над этими нам нужно подумать». Пообещали связываться по мере появления ответов, взяли мои координаты.

Я думаю, что это – только начало. Эта история подняла много вопросов, и я очень рада, что так все произошло. Хорошо, что общество оказалось неравнодушным и включилось в диалог. Наверное, я думала об обществе хуже. Если честно, я была очень удивлена и обрадована, когда увидела такую реакцию. Такое отношение людей дает нам надежду на будущее наших. И я не думаю, что эта история исчерпана.

Я не говорила: «Давайте все забудем». Я сказала Лебедеву: «Сказанное – сказано, сделанное – сделано, но мы можем использовать эту ситуацию во благо. Давайте будем двигаться вперед».

По итогам встречи парламентарии пообещали установить возле дома Кнутсенов «несчастный пандус». Но вопрос о том, почему выплаты приемным родителям ребенка с инвалидностью больше чем родным родителям, если они от ребенка не отказались, и почему подобные выплаты не дотягивают до суммы, которая выделяется на содержание такого ребенка в интернате, а так же многие другие вопросы, которые передала Эльмира Кнутсен парламентариям, ждут ответов.

«В России сегодня выгоднее сдать ребенка в детский дом, а потом взять его под опеку. Нам нужно создать такие условия, чтобы помочь родителям не сдавать таких детей в детские дома. Все, что я делаю – я делаю по двум причинам: во-первых, чтобы родители не боялись рожать таких детей, потому что они не одни. Во-вторых, чтобы, если уже родился такой ребенок, они его не сдавали в детский дом. И третье – чтобы родители, которые никогда не задумывались о том, чтобы взять из детдома ребенка-инвалида, посмотрев, послушав, поняли, что каждый ребенок имеет право на жизнь вне зависимости от диагноза», – говорит Эльмира.

После комментария вице-спикера Госдумы за судьбой Василины следит вся страна, сюжеты о семье Кнутсенов вышли на всех российских телеканалах.

Жизнь с Василиной или 5 фактов о семье Кнутсен

У Эльмиры и Криса Кнутсенов – двое приемных и двое кровных детей.

Еще до свадьбы Крис и Эльмира решили, что обязательно усыновят ребенка.

Денису было семь лет, когда он стал их сыном. Мальчик с недоразвитием рук и ног, с тяжелой инвалидностью рос в детском доме, где им никто не занимался. Приемным родителям понадобилось много терпения, чтобы он догнал сверстников. Сейчас Денис пользуется протезами, а в школе очень любит физкультуру.

Василина – единственная девочка среди трех мальчишек. Когда Василина пришла в семью, младшему сыну Кнутсенов было всего три года.

Василина родилась в Свердловской области в марте 2015 года. Увидев фото девочки на портале усыновления, Кнутсены стали следить за ее судьбой, но никто не торопился ее усыновить. У девочки нет рук, только небольшой отросток с двумя пальцами вместо правой. Кровная мама написала отказ от дочери. Эльмира и Крис понимали, что чем раньше малышка попадет в семью, тем больше шансов компенсировать травму, полученную в казенном учреждении. Кнутсенам долго не давали разрешения на усыновление. Забрав Василину из дома ребенка, они носили ее в слинге, чтобы отогреть девочку, не знавшую материнского тепла. Это – не сентиментальность, а действительно важная вещь: у детей, которых в младенчестве не брали на руки, нарушается эмоциональное развитие.

Говорить Василина начала сразу на двух языках – русском и английском. А еще она умеет ездить на скейте. Но пандус возле дома все равно нужен, инвалидными колясками Кнутсены продолжают пользоваться.

17-секундное видео, на котором Василина обедает, держа ногой вилку, посмотрело 78 миллионов человек, к нему написано более 90 тысяч комментариев, люди со всего мира восхищались девочкой.