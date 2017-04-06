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Епархии попросили около 14 млрд рублей на реставрацию храмов

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6 апреля. ПРАВМИР. Финансово-хозяйственное управление Московского Патриархата завершило прием заявок на финансирование работ по реставрации храмов.
Епархии попросили около 14 млрд рублей на реставрацию храмов

«Были приняты заявки на 424 проекта от 56 митрополий, 93 епархий, 19 ставропигиальных монастырей и Патриарших подворий. Общая сумма сводной заявки составила 13 857 176 000 рублей», – сообщает пресс-служба Патриархата.

Средства выделяются в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» на 2018 год в части пункта 58, согласно которому финансируется «проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, переданных в пользование или собственность Русской Православной Церкви».

Слушания по заявкам на 2018 год начались 13 марта.

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