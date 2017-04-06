Епархии попросили около 14 млрд рублей на реставрацию храмов

6 апреля. ПРАВМИР. Финансово-хозяйственное управление Московского Патриархата завершило прием заявок на финансирование работ по реставрации храмов.

«Были приняты заявки на 424 проекта от 56 митрополий, 93 епархий, 19 ставропигиальных монастырей и Патриарших подворий. Общая сумма сводной заявки составила 13 857 176 000 рублей», – сообщает пресс-служба Патриархата.

Средства выделяются в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» на 2018 год в части пункта 58, согласно которому финансируется «проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, переданных в пользование или собственность Русской Православной Церкви».

Слушания по заявкам на 2018 год начались 13 марта.