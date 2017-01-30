Епархия не ограничивала вход в Исаакиевский собор

30 января. ПРАВМИР. В Санкт-Петербургской епархии опровергли информацию об изменении режима допуска посетителей в Исаакиевский собор во время богослужения. Пресс-служба епархии официально прокомментировала ситуацию ПРАВМИРу.

В Санкт-Петербургской епархии очень удивились сообщениям СМИ о том, что якобы епархия изменила режим допуска посетителей в собор во время богослужения.

Официально заявляем, что никаких изменений в режим работы государственного бюджетного учреждения музей «Исаакиевский собор» Санкт-Петербургская епархия не вносила и вносить не может. К участию в богослужениях приглашаются все, кто пожелает: прихожане собора, гости музея и все люди, которые хотели бы помолиться в этом прославленном храме.

Согласно графику богослужений, который утвержден музеем, службы в соборе совершаются ежедневно в 9.00 и в 16.00, при этом минимум два раза в месяц не бывает богослужений по средам, когда у музея выходной день. Никаких ограничений со стороны прихода или епархии для входа в собор во время богослужения нет. По договоренности с администрацией музея верующие для участия в службах могут войти в собор бесплатно с северного входа, но только во время проведения богослужений.

Что касается самого инцидента, который произошел 28 января в соборе, по словам ключаря собора протоиерея Алексия Исаева, который в этот субботний вечер возглавлял всенощное бдение, никто из духовенства или прихожан не принимал участие в вызове полиции или ОМОНа.

Режим допуска в здание Исаакиевского собора полностью контролируется администрацией одноименного музея. На сайте обозначены часы работы музея: с 10.30 до 18 часов. Билеты прекращают продавать в 17.30. Соответственно и 28 января епархия никак не влияла на прекращение продажи билетов и допуска в собор во время богослужения.

Почему это сделала администрация собора, епархии неизвестно. Так же, как и то, почему она не вмешивалась в провокационные действия активистов, которые пришли в собор специально, чтобы устроить акцию и провести фотосессию во время богослужения.

Полагаем, что богослужебное пространство храма, как и пространство музея «Исаакиевский собор», вряд ли можно рассматривать как уместную площадку для проведения подобных акций.