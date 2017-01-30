О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Епархия не ограничивала вход в Исаакиевский собор

|
30 января. ПРАВМИР. В Санкт-Петербургской епархии опровергли информацию об изменении режима допуска посетителей в Исаакиевский собор во время богослужения. Пресс-служба епархии официально прокомментировала ситуацию ПРАВМИРу.
Епархия не ограничивала вход в Исаакиевский собор
Фото: ТАСС

В Санкт-Петербургской епархии очень удивились сообщениям СМИ о том, что якобы епархия изменила режим допуска посетителей в собор во время богослужения.

Официально заявляем, что никаких изменений в режим работы государственного бюджетного учреждения музей «Исаакиевский собор» Санкт-Петербургская епархия не вносила и вносить не может. К участию в богослужениях приглашаются все, кто пожелает: прихожане собора, гости музея и все люди, которые хотели бы помолиться в этом прославленном храме.

Согласно графику богослужений, который утвержден музеем, службы в соборе совершаются ежедневно в 9.00 и в 16.00, при этом минимум два раза в месяц не бывает богослужений по средам, когда у музея выходной день. Никаких ограничений со стороны прихода или епархии для входа в собор во время богослужения нет. По договоренности с администрацией музея верующие для участия в службах могут войти в собор бесплатно с северного входа, но только во время проведения богослужений.

Что касается самого инцидента, который произошел 28 января в соборе, по словам ключаря собора протоиерея Алексия Исаева, который в этот субботний вечер возглавлял всенощное бдение, никто из духовенства или прихожан не принимал участие в вызове полиции или ОМОНа.

Режим допуска в здание Исаакиевского собора полностью контролируется администрацией одноименного музея. На сайте обозначены часы работы музея: с 10.30 до 18 часов. Билеты прекращают продавать в 17.30. Соответственно и 28 января епархия никак не влияла на прекращение продажи билетов и допуска в собор во время богослужения.

Почему это сделала администрация собора, епархии неизвестно. Так же, как и то, почему она не вмешивалась в провокационные действия активистов, которые пришли в собор специально, чтобы устроить акцию и провести фотосессию во время богослужения.

Полагаем, что богослужебное пространство храма, как и пространство музея «Исаакиевский собор», вряд ли можно рассматривать как уместную площадку для проведения подобных акций.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Музей «Исаакиевский собор» сократит 160 человек
Музей «Исаакиевский собор» сократит 160 человек
Новостная служба "Православие и мир"

Сотрудники будут уволены при изъятии Исаакиевского собора в пользу Церкви, сообщил директор музея

Митинг против передачи Исаакиевского собора Церкви прошел в Петербурге
Митинг против передачи Исаакиевского собора Церкви прошел в Петербурге
Новостная служба "Православие и мир"

Ранее противники передачи Исаакия попытались оспорить это решение, подав административный иск к Смольному

Суд не признал распоряжение Смольного основанием для передачи Исаакия РПЦ
Суд не признал распоряжение Смольного основанием для передачи Исаакия РПЦ
Новостная служба "Православие и мир"

Определение вынесено в ответ на иск, поданный общественными активистами против передачи Исаакиевского собора Церкви

Благотворительный фонд
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
76% собрано / 112438 руб. осталось
Юлия Доронова: нужны лекарства и протез
Юлия Доронова: нужны лекарства и протез
53% собрано / 225932 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Музей «Исаакиевский собор» сократит 160 человек
Новостная служба "Православие и мир"

Сотрудники будут уволены при изъятии Исаакиевского собора в пользу Церкви, сообщил директор музея

"
17-летний студент спас из пожара двух детей в Костромской области
Новостная служба "Православие и мир"

Инцидент произошел в городе Мантурово

"
Жена Федора Конюхова расскажет о своей жизни с путешественником
Новостная служба "Православие и мир"

В Москве пройдет презентация книги Ирины Конюховой

Все статьи автора
Статьи Дня
Отобрать ребенка за час – почему в Англии это невозможно
Валерия Михайлова

20 отличий британской системы опеки от нашей

Исаакиевский: ОМОН на службе
Ирина Якушева

Горячие выходные в Петербурге - народ не безмолвствует

Пора к психиатру: голоса разрешили (+видео)
Василий Глебович Каледа

14 поводов для священника отправить прихожанина на лечение

самое читаемое

Оля из третьего “Б”11,719

Почему я ношу нательный крест9,292

«Неправославные» сказки и волшебное житие6,587

О чем молчит «Викинг» и кричит «Молчание»6,328

Пора к психиатру: голоса разрешили (+видео)5,499

Отобрать ребенка за час – почему в Англии это невозможно4,720

Одинокое сердце Закхея (+аудио)4,477

Чего хотел Закхей?4,113

«100 самых влиятельных фотографий». Истории от фотографа Андрея Рогозина3,974

Митинг против передачи Исаакиевского собора Церкви прошел в Петербурге2,995

лучшие авторы

Новостная служба17,708

Юрий Меркеев11,719

Лебовски Майкл9,292

Священник Сергий Круглов6,588

протоиерей Александр Акулов6,328

Василий Глебович Каледа5,476

Валерия Михайлова4,720

Епископ Василий (Родзянко)4,477

Священник Константин Камышанов4,110

Мария Строганова3,997

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть