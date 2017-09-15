Епархия: Транспаранты о “Матильде” на крестном ходе в Петербурге – провокация

Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии прокомментировал появление транспарантов, связанных с фильмом “Матильда” не крестном ходе 12 сентября.
“Группа людей, назвавших себя «Народным ополчением Донбасса», не получив никаких разрешений и благословений, самочинно пронесла транспаранты с надписями, противоречащими духу праздника в честь святого Александра Невского, и тем самым вызвала удивление у многих верующих, которые были рядом”, – говорится в заявлении отдела.
«Обсуждение» фильма «Матильда» в таком контексте мы считаем провокацией и осуждаем данную акцию, как противоречащую нормам православной этики», – заявил протоиерей Александр Пелин, председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии.
Протоиерей Александр Пелин также предостерег от взаимодействия с участниками Санкт-Петербургского отделения «Национально-освободительного движения» (НОД):
«Представители НОД, с одной стороны, писали письма в митрополию с просьбой разрешить им влиться со своим Крестным ходом в общий, разрешения они не получили, с другой — в своей группе ВКонтакте они призывали людей к расколу и вводили в заблуждение. В связи с тем, что Санкт-Петербургское отделение НОД заняло явную антицерковную позицию, граничащую с кощунством, Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии категорически не рекомендует представителям православной общественности взаимодействовать с этой общественной организацией, поскольку их учение, «возвращающее церковь к чистоте православия», не соответствует духу православия, противоречит богословским и каноническим основам Русской Православной Церкви.»