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Епархия: Транспаранты о “Матильде” на крестном ходе в Петербурге – провокация

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Епархия: Транспаранты о “Матильде” на крестном ходе в Петербурге – провокация
Фото: РИА ФАН

Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии прокомментировал появление транспарантов, связанных с фильмом “Матильда” не крестном ходе 12 сентября.

“Группа людей, назвавших себя «Народным опол­чением Донбасса», не получив никаких разрешений и благослове­ний, самочинно пронесла транспаранты с надписями, противоречащими духу праздника в честь святого Александра Невского, и тем самым вызвала удивление у многих верующих, которые были рядом”, – говорится в заявлении отдела.

 

«Обсуждение» фильма «Матильда» в таком контексте мы считаем провокацией и осуждаем данную акцию, как противор­ечащую нормам православной этики», – заявил протоиерей Александр Пелин, председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санк­т-Петербургской епар­хии.

Протоиер­ей Александр Пелин также предостерег от взаимодействия с участниками Санкт­-Петербургского отде­ления «Национально-о­свободительного движ­ения» (НОД):

«Представители НОД, с одной стороны, писали письма в митрополию с просьбой разрешить им влиться со своим Крестным ходом в общий, разрешения они не получили, с другой — в своей груп­пе ВКонтакте они призывали людей к расколу и вводили в заблуждение. В связи с тем, что Санкт-Петербу­ргское отделение НОД заняло явную антице­рковную позицию, гра­ничащую с кощунством, Отдел по взаимоот­ношениям Церкви и об­щества Санкт-Петербу­ргской епархии катег­орически не рекомендует представителям православной общественности взаимодействовать с этой общественной организацией, поскольку их учен­ие, «возвращающее церковь к чистоте православия», не соответствует духу православия, противоречит богословским и каноническим основам Русск­ой Православной Церк­ви.»

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