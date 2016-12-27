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Епископ Димитрий (Елисеев) назначен главой Забайкальской митрополии

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27 декабря. ПРАВМИР. Священный Синод Русской Православной Церкви назначил епископа Димитрия (Елисеева) главой Забайкальской митрополии.
Епископ Димитрий (Елисеев) назначен главой Забайкальской митрополии
Епископ Димитрий. Фото: chita.bezformata.ru

«Преосвященным Читинским и Петровск-Забайкальским быть Преосвященному епископу Нерчинскому и Краснокаменскому Димитрию, временно управляющему Читинской епархией, с поручением ему временного управления Нерчинской епархией. Назначить Преосвященного епископа Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия главой Забайкальской митрополии», – сказано в решении Священного Синода (журнал № 115).

Димитрий, епископ Нерчинский и Краснокаменский (Елисеев Виталий Викторович) родился 1 ноября 1961 г. в г. Солнок (Венгрия) в семье военнослужащего. В 1983 г. окончил Киевское высшее танковое инженерное училище. В 1983-1997 г. проходил службу на различных должностях в Забайкальском военном округе.

Начал работу в Читинской епархии 15 декабря 1997 г. на должности личного секретаря управляющего епархией епископа Иннокентия (Васильева).

8 марта 1998 г. в Воскресенском храме г. Читы епископом Читинским и Забайкальским Иннокентием рукоположен в сан диакона, 10 мая – в сан иерея. 11 мая 1998 г. назначен настоятелем Преображенского храма г. Читы.

15 сентября 1999 г. назначен благочинным Читинского округа, 6 ноября 1999 г. назначен и.о. секретаря Читинской епархии.

6 декабря 2001 г. в Преображенском храме г. Читы епископом Читинским и Забайкальским Евстафием пострижен в мантию с именем Димитрий в честь святителя Димитрия, митрополита Ростовского.

12 июля 2002 г. назначен духовником священнослужителей и монашествующих Читинской епархии.

6 апреля 2004 г. епископом Читинским Евстафием возведен в сан игумена.

24 августа 2010 г. назначен благочинным Читинского округа Читинской и Краснокаменской епархии, наместником Успенского мужского монастыря, настоятелем прихода храма Преображения Господня г. Читы.

1 сентября 2010 г. назначен войсковым священником Забайкальского войскового казачьего общества, включен в состав коллегии войсковых священников при Синодальном комитете по взаимодействию с казачеством.

1 декабря 2010 г. назначен ответственным за работу с Вооруженными силами и правоохранительными органами в Читинской епархии.

В 2011 г. окончил заочный сектор Московской духовной семинарии.

22 февраля 2013 г. назначен руководителем епархиального отдела религиозного образования и катехизации.

14 марта 2014 г. назначен настоятелем прихода храма свт. Иннокентия, митрополита Московского, 16 мая – благочинным Читинского округа, 16 июня – председателем епархиальной комиссии по разбору проблем на приходах и в монастырях, 5 октября – благочинным 2-го Читинского городского округа, заместителем председателя аттестационной комиссии по рассмотрению кандидатов для рукоположения в священный сан и руководителем информационно-издательского отдела Читинской и Краснокаменской епархии.

Решением Священного Синода от 25 декабря 2014 г. (журнал № 121) избран епископом Нерчинским и Краснокаменским.

4 января 2015 г. за Литургией в Казанском кафедральном соборе г. Читы епископом Читинским и Петровск-Забайкальским Владимиром возведен в сан архимандрита.

Наречен во епископа 18 января 2015 г. в крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке г. Москвы. Хиротонисан 22 февраля за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя в Москве.

Решением Священного Синода от 3 июня 2016 г. (журнал № 36) поручено временное управление Читинской епархией.

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