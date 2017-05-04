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Епископ Фома (Мосолов) избран главой Сызранской епархии

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4 мая. ПРАВМИР. Епископ Фома (Мосолов) возглавил новообразованную Сызранскую епархию Русской Православной Церкви.
Епископ Фома (Мосолов) избран главой Сызранской епархии
Фото: patriarchia.ru

На сегодняшнем заседании Синода было принято решение избрать главой новой епархии епископа Фому (Мосолова), викария Самарской епархии (журнал № 31).

Ранее сообщалось, что Священный Синод постановил образовать Сызранскую епархию, выделив ее из состава Самарской епархии с включением в состав Самарской митрополии.

Фома, епископ Жигулевский, викарий Самарской епархии (Мосолов Николай Владимирович) родился 30 ноября 1978 г. в с. Секретарка Оренбургской обл. в семье рабочих. В 1985-1995 гг. обучался в средней школе с. Секретарка.

В 1995-1999 гг. обучался в Самарской духовной семинарии.

В 1999-2004 гг. обучался на заочном отделении Московской духовной академии.

3 апреля 1999 г. архиепископом Самарским и Сызранским Сергием в домовом храме Самарской духовной семинарии пострижен в мантию с именем Фома в честь свт. Фомы, патриарха Константинопольского.

4 апреля 1999 г. рукоположен в сан иеродиакона и назначен преподавателем Истории Поместных Православных Церквей в Самарской духовной семинарии.

1 июля 1999 г. назначен на должность дежурного помощника инспектора Самарской духовной семинарии, 1 октября 2001 г. переведен на должность старшего помощника проректора по воспитательной работе, 16 января 2001 г. назначен на должность эконома, 1 сентября 2006 г. – на должность проректора по финансово-хозяйственной части.

29 декабря 2002 г. рукоположен в сан иеромонаха.

16 апреля 2004 г. указом архиепископа Самарского Сергия назначен настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Самары.

В 2004 г. возведен в сан игумена.

С сентября 2011 г. – настоятель строящегося храма Успения Пресвятой Богородицы г. Самары (с сохранением должности настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы и проректора по финансово-хозяйственной части Самарской духовной семинарии).

28 июля 2012 г. назначен и.о. настоятеля Воскресенского мужского монастыря г. Самары.

Решением Священного Синода от 19 марта 2014 г. (журнал № 24) назначен игуменом Воскресенского мужского монастыря городского округа Самара.

Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. (журнал № 66) избран епископом Жигулевским, викарием Самарской епархии.

26 октября 2015 г. в Иверском монастыре г. Самары митрополитом Самарским и Сызранским Сергием возведен в сан архимандрита.

Наречен во епископа 3 декабря 2015 г. в Тронном зале Храма Христа Спасителя в Москве. Хиротонисан 6 декабря за Божественной литургией в Борисоглебском Аносином ставропигиальном монастыре.

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