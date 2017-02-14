Епископ Иона (Черепанов): Мы должны быть всю жизнь влюблены

Мы должны всю жизнь быть влюблены – так прокомментировал отношение Церкви к отмечаемому 14 февраля в Дню влюбленных глава Синодального отдела УПЦ по делам молодежи епископ Обуховский Иона (Черепанов).

Владыка отметил, что Церковь Христова всегда так или иначе выражала свое отношение к тем или иным государственным праздникам, ведь они затрагивают ее паству – народ Украины — и поэтому не могут оставаться без внимания. И как любое событие всегда можно осмыслить с христианской точки зрения, так и этот день – день влюбленных – также можно осмыслить по-христиански.

«В жизни христианина есть две основные заповеди: любить Бога и любить ближнего. И в этот день хочется напомнить о том, что все мы должны быть влюблены. Влюблены в ближнего, в тех людей, которые нас окружают — и в добрых, и в злых, в тех, кто нам творит добро, и в тех, кто нам досаждает. В тех людей, которых мы знаем и любим давно, и тех, кто только мельком встречаются в нашей жизни.

Но как любить? — Любить деятельно. Есть замечательные слова Христа: не делай другому того, чего бы не хотел, чтобы сделали тебе. И мне кажется, что на этом должно основываться наше отношение к ближним.

И в так называемый день влюбленных, как и в любой другой день, в первую очередь, нужно помнить о любви Христовой. О том, что Христос возлюбил нас и даже предал Себя на распятие ради нас. И мы, как Его ученики, так же жертвенно должны любить всех тех, кто нас окружает», – отметил Владыка.