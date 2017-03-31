Епископ Иона: «Только страдания способны привести нас в чувство»

Епископ Иона (Черепанов) — в который раз о том, как Господь пытается докричаться до нашего окаменевшего сердца и всегда ли это получается.

На кого из разбойников похожи мы

Великий пост — это период особой борьбы со своими грехами, страстями и немощами. Это время, когда чувства обостряются, а наша борьба становится более жесткой, заметной, яростной. И в тот момент, когда мы уже начинаем уставать и изнемогать, премудрая Церковь вынесла нам на поклонение Крест Христов, чтобы, взирая на орудие страстей нашего Господа, мы подкреплялись и вдохновлялись Его терпением, смирением и добровольным безропотным восшествием на этот крест.

Как мы помним, вместе со Христом были распяты два разбойника. Один, благоразумный, на кресте покаялся и первым вошел в Рай. Другой даже при смерти, терпя страшные муки, хулил Господа.

Собственно, все человечество являет собой образ этих двух разбойников. И тот, и другой были на кресте. И тот, и другой страдали, но по-разному отнеслись к этому страданию, сделали разные выводы.

Мы все несем на себе печать первородного греха — отступления Адама от Заповеди Божией — и, изгнанные из рая, проходим, по обетованию Господа, эту жизнь в скорби, печали и испытаниях. Абсолютно всем, каждому человеку на Земле, дан крест — либо свои собственные немощи, либо болезни близких, либо иные невзгоды, и по тому, кто как этот крест несет, люди делятся на разбойников благоразумных и неразумных.

Если не слушать шепот любви и голос совести

Есть выражение, авторство которого приписывают разным христианским писателям: «Господь разговаривает с человеком шепотом любви; если человек не слышит этого, Бог говорит с ним голосом совести. Но если человек не слышит и этого голоса, Господь говорит с ним через рупор скорбей».

Действительно, скорби — это тот рупор, через который Господь пытается докричаться до нашего окамененного сердца, когда оно уже не замечает грехов, привыкло жить во грехе, считает его обыденностью.

Через скорби Бог стремится вразумить нас, напомнить о том, что мы не вечны, что есть Высшая Сила, есть Судия. И благо нам, если мы слышим этот голос.

Христиане, во всяком случае те, кто стремится ими быть, имея разум Христов, понимают, что если скорби и попускаются нам, то исключительно для того, чтобы мы не зачерствели окончательно в грехах. Ведь часто только страдания способны привести нас в чувство — как чересчур раскапризничавшегося ребенка, на которого не действуют слова, можно успокоить только шлепком или поставив его в угол, так и нас, расшалившихся в грехах, Господь зачастую вразумляет столь болезненным образом.

Но поступает Он так не для того, чтобы нам было плохо, не потому, что не любит нас. Наоборот, именно потому, что Он нас любит и хочет помочь спастись, скорбями останавливает нас.

Донести свой крест до Рая

Время Великого поста — еще один повод задуматься о том, как нам нести свой крест: с ропотом, с раздражением, обвиняя всех вокруг, но только не себя; или с мудростью, с упованием на Господа, понимая, что если что-то у нас не так, если тяжело и больно, это повод задуматься о своей душе, о том, правильно ли, по-Божьему ли мы живем.

Когда мы на скорби ропщем, обвиняем весь мир — и ближних, и родных, и дальних, и даже зачастую самого Господа, то действительно становимся подобны разбойнику не покаявшемуся, похулившему Господа и заслужившему вечную погибель.

Но если понимаем, для чего нам дан такой крест, то уподобляемся тому благоразумному разбойнику, который на последнем издыхании призвал Бога: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 23:42) и первым вошел в рай.