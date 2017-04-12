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Епископ Корнилий вынес из храма подозрительный рюкзак

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12 апреля. ПРАВМИР. Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий, рискуя жизнью, вынес из храма подозрительный рюкзак, в котором могла быть взрывчатка.
Епископ Корнилий вынес из храма подозрительный рюкзак

Инцидент произошел накануне, 11 апреля, в Волгодонске Ростовской области. В одном из помещений кафедрального собора Рождества Христова прихожане во время вечернего богослужения обнаружили подозрительный рюкзак и вызвали сотрудников полиции и МЧС, сообщает «Блокнот».

Люди самостоятельно эвакуировались. Силовики прибыли со служебной собакой, но собакам, согласно церковным правилам, строго запрещено заходить в храм.

Ближайший специализированный металлоискатель находился в Ростове-на-Дону, а саперы – в Новочеркасске.

Узнав об этом, епископ Волгодонский и Сальский Корнилий взял инициативу в свои руки – с молитвой зашел в храм и вынес рюкзак, в котором ничего опасного не оказалось. После этого богослужение продолжилось.

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