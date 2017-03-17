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Епископ Тихон (Шевкунов): предложение популяризировать классику с помощью Шнура и рэпера Тимати вырвано из контекста

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17 марта. ПРАВМИР. Новость о том, что Патриарший совет по культуре выступил с предложением популяризировать классику с помощью Шнура и рэпера Тимати вырвана из контекста.
Епископ Тихон (Шевкунов): предложение популяризировать классику с помощью Шнура и рэпера Тимати вырвано из контекста

Об этом сообщил епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности.

«Присутствующая на встрече корреспондент одного из ведущих информационных агентств вырвала из контекста дискуссии несколько фраз и, не поясняя никаких подробностей, она опубликовала в своем агентстве сенсационную новость о том, что Патриарший совет по культуре выступил с предложением популяризировать классику с помощью матершинника Шнура и рэпера Тимати», – пишет епископ в своей статье «Кто написал «Войну и мир».

«Желающих дискредитировать намеченную работу еще будет предостаточно. Порой из самых неожидаемых сфер. И к этому надо быть готовым», – пишет священник.

9 марта Интерфакс сообщил, что епископ якобы предложил на встрече с блогерами в министерстве культуры обратиться к Тимати и группе «Ленинград», чтобы они спели песни на стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и других классиков, чтобы популяризовать русскую культуру среди молодежи.

«Например, если бы группа “Ленинград” исполнила какую-нибудь песню на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева и так далее, это бы возмутило одно поколение, но это бы услышало другое. Каких-то еще исполнителей, Тимати, например», – привело агентство слова батюшки.

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