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Епископ Тихон (Шевкунов) заявил о давлении на комиссию по «екатеринбургским останкам»

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5 сентября. ПРАВМИР. Патриаршая комиссия испытывает давление противников и сторонников признания подлинности «екатеринбургских останков», предположительно, принадлежащих императору Николаю II и его семье, сообщил секретарь комиссии епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) во время поездки в Ставрополь.
Епископ Тихон (Шевкунов) заявил о давлении на комиссию по «екатеринбургским останкам»
Архимандрит Тихон (Шевкунов)

«Патриаршая комиссия, которая работает по благословению святейшего патриарха Кирилла, испытывает определенное давление и с той, и с другой стороны, скажу честно. <…> Но это бесполезно, наша позиция – полная объективность, никакое давление на Патриаршую комиссию не будет учитываться абсолютно, все это бесполезно», – цитирует епископа ТАСС.

По его словам, цель расследования – объективное изучение всех вопросов.

«Давление есть и со стороны тех, кто говорит, что все давно исследовано… признавайте быстренько и заканчивайте. Есть такое давление, оно довольно сильное. Есть и давление с другой стороны – вплоть до того, что “какие бы не были нам аргументы представлены, мы все равно не признаем”», – пояснил он.

Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. В рамках этого расследования была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза останков. Вопрос о признании останков мощами будет рассматриваться Собором Русской православной церкви после завершения экспертизы.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в 2000 году Русская православная церковь канонизировала Николая и его семью.

Дискуссия о подлинности останков, найденных в 1993 году в окрестностях Екатеринбурга, обострилась после канонизации. Многие отказываются признавать останки, придерживаясь версии о том, что тела убитых были полностью уничтожены.

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