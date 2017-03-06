Епископ Троицкий Панкратий: Мироточение: знамение или обман?

Глава синодальной Комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий раскритиковал тех, кто с иронией воспринял новость о мироточении бюста Николая II у часовни при прокуратуре в Симферополе.

«Накануне Недели Православия в интернете поднялся дружный шум по поводу сообщения Натальи Поклонской о мироточении в часовне во имя Царственных страстотерпцев. Соревновались в «остроумии» не только богоборцы типа Невзорова, но вроде бы и православные блогеры. Самый мягкий эпитет по этому поводу: «кликуши». Некоторые их выпады граничат с кощунством.

Не будем критиковать молодую, неискушенную еще в политике, женщину-депутата. Не стоит обращать внимания на богоборцев и сетевых пустобрехов – горбатого могила исправит. Оставим в покое и высокообразованных православных интеллигентов и богословов, у которых сам факт мироточения вызывает язвительные насмешки. Обратимся к вопросу по существу: мироточение – это что? От Бога или нет? Знамение или обман?

Если говорить о случаях истечения слез, мира, крови от икон Божией Матери на Святой Руси, которые сохранились в Предании нашей Церкви то их вполне достаточно, чтобы уверенно сказать: явление это происходило издревле, иногда сопровождалось многочисленными исцелениями, а иногда и само по себе воспринималось как чудо, как знамение Божие – именно так и стали именовать известную Новгородскую икону Божией Матери-«Знамение». Другая известная икона «Толгская» 16 сентября 1392 источала миро во время утрени. Источала миро и Мирожская икона Божией матери.

Есть иконы менее известные: Владимирская-Оранская икона Божий Матери – мироточение в 17 веке, Ильинская Черниговская икона Божией Матери(истечение слез).

Русские люди столетиями воспринимали эти явления как знамения Божия, что же нам теперь и над ними подшутить, как над средневековыми невеждами? Их относительная немногочисленность вероятно указывает на то, что эти явления тщательно проверяли, прежде чем принять. Во всяком случае, некоторые описания содержат упоминания о проверках чудес специально присланной правящим архиереем комиссией.

Теперь немного о нашем времени. Все помнят, какую немалую роль сыграла в народном почитании убиенной Царской семьи мироточивая икона Николая II. Эту икону переносили по многим монастырям и храмам нашей Церкви в конце 90-х годов. Мне говорили тогдашние члены Синодальной Комиссии по канонизации святых, что были документально подтвержденные случаи исцелений по молитвам к Царственным страстотерпцам.

На Валааме эта икона тоже побывала. Должен сказать, что не отношу себя к людям легковерным и всегда стараюсь объяснить явление необычное сначала причинами естественными. Но вот на наших глазах произошло нечто, естественными причинами необъяснимое. Когда мы перевозили эту икону на конном экипаже, она находилась в руках иеромонаха сидящего рядом со мной.

Бумажная икона небольшого размера наглухо закрытая в застекленном деревянном киоте легко просматривалась со всех сторон. Благоуханное миро обычно выступало внутри стекла, иногда на стекле снаружи. Но когда мы подъезжали с иконой к Собору, то сидевший напротив меня отец Вениамин вскричал: «Миро!» и указал на икону. На наших глазах на верхнем торце лакированной деревянной поверхности киота набухала капля густой ароматной жидкости. Потом ее выступило так много, что она стала стекать сначала по верхнему торцу киота, а потом уже полилась вниз по поверхности киота.

Когда мы внесли икону в Собор, положили ее на аналой и стали петь молебен, народ, стоявший напротив большой старинной иконы Спасителя у правого столпа, вдруг заволновался и зашумел. Оказывается прямо на их глазах из благословляющей десницы Христа на древнем образе из перстосложения также выступило благоуханное миро и несколькими струйками потекло вниз. Потом такое же явление повторилось на Смоленском скиту, который исторически был связан с семьей Романовых (в скитском храме до 1940 года хранились драгоценности Императрицы Александры, переданные жившему там схиигумену Ефрему Анной Вырубовой). Именно там Анна Вырубова приняла от рук о.Ефрема монашеский постриг.

Никто из братий или паломников не усомнился, что произошло чудесное знамение, подтверждающее святость Царственного страстотерпца.

Кто-то, может быть, сочтет рассказанное прелестью, массовым психозом, или скажет, что это не имеет отношения к христианской вере, но на мой взгляд, массовое почитание церковным народом убиенной Царской семьи, проявившееся в том числе в поклонении и признании чудотворной, мироточивой иконы Государя, не могло не повлиять на Полноту Церкви.

Всенародное почитание, наряду с проделанной Синодальной Комиссии по канонизации святых огромной исследовательской работой, в итоге привело к принятию Собором 2000 года исторического решения о прославлении Собора Новомучеников и Исповедников Российских в числе которых были и Царственные Страстотерпцы. Без этого решения невозможным стало бы и не менее историческое преодоление раскола с Зарубежной Церковью.

Вспоминая это, думаю, что в случаях мироточения или иных подобных необычных явлениях, связанных с Церковью – презрительное глумление или, напротив, восторженная экзальтация совершенно неуместны. Безусловно, требуется тщательная проверка этих явлений. Но до официального подтверждения или опровержения надо следовать мудрому совету святых отцов: не принимай и не отвергай… Господь Сам явит нам истину, если Ему это будет угодно».