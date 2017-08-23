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Если вы не готовы отказаться от цветов на 1 сентября

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Есть родители и учителя, которые считают, что отказ от цветов на 1 сентября лишает детей радости. Кто-то не хочет нарушать традиции, а кто-то – просто не доверяет благотворителям. Почему помогать – это не обязанность, а добровольное решение каждого, рассказывает руководитель благотворительного фонда «Православие и мир» Евгений Глаголев.
Если вы не готовы отказаться от цветов на 1 сентября

Последнее время я старательно обхожу комментарии под постами известных людей о благотворительности – берегу себя от лишней информации, с которой я ничего поделать не могу, а расстроиться легко.

Но сегодня с утра зацепился за комментарии под постом Лиды Мониавы об акции «Дети вместо цветов», где Лида призвала поддержать акцию и вместо покупки множества букетов к 1 сентября купить один букет от класса, а сэкономленные деньги перевести в благотворительный фонд.

К моему удивлению, нашлось множество тех, кто не спешил поддержать акцию: мол, отказ от цветов – нарушение традиции, теряется радость от праздника. Были предложения помочь и одновременно не отказываться от цветов и праздника. Были традиционные вопросы, почему фонды собирают средства на помощь людям, если у нас социально ответственное государство, а также призыв в первую очередь обращаться к самым богатым, а не к простым гражданам.

Были те, кто считает, что никто не имеет права решать за людей и советовать, как им тратить деньги. На этом моменте хотелось бы остановиться подробнее.

В учительской мне сказали, что не позволят наживаться на детях

Два года я был активным участником акции как волонтер. За это время я посетил полтора десятка классов в разных школах Москвы и Подмосковья с «уроками доброты», на которых мы, волонтеры, общаемся с учениками и рассказываем про то, что такое благотворительность, кто и как работает в фондах, как фонды помогают, почему болеют люди. Такие беседы проводятся в зависимости от возраста учеников и их запроса.

Посещая разные школы и классы, я заметил, что успех проведения «урока доброты» зависит от степени договоренности между родителями, а также между родителями и учителями.

Однажды я даже попал в конфликтную ситуацию: родители хотели провести урок доброты, а классная руководительница была против. Мне об этом заранее не сказали. Просто, когда я пришел в школу, был сразу водворен в учительскую, где мне в достаточно жесткой форме объяснили, что нас – просящих деньги – знают как облупленных, и что учитель не позволит наживаться на детях. Я был обескуражен.

Урок был под угрозой срыва, а ситуация – критической, но мне удалось договориться с учителем о теме урока, о том, что и как я рассказываю, и общение с детьми все же состоялось. После строгий педагог смягчилась и даже предложила поддержать работу фонда школьной ярмаркой или спектаклем, но сам факт произошедшего оставил крайне негативное впечатление.

Как не надо творить добро

Эта ситуация – прекрасная иллюстрация того, как участвовать в благотворительной акции не надо. Обязательно должно быть согласие всех сторон: родителей, учителя, а если надо – руководства школы. Идеальная ситуация: учитель предлагает родителям поддержать акцию, но если инициатива исходит от кого-то из родителей, то они сначала получают согласие учителя. И только после этого говорят с другими родителями и заручаются поддержкой большинства.

Если кто-то из родителей хочет все равно подарить учителю букет – это его право. Школа даже может не отказываться от букета совсем (хотя суть акции не в этом), главное, чтобы ни в чем не было принуждения.

Мы разные. Мы по-разному воспринимаем этот мир, относимся к событиям и призывам. Кто-то не верит, что государство не может решить социальные проблемы без поддержки общества и благотворительности. Многим не видна филантропическая деятельность тех богатых и знаменитых людей, которые предпочитают ее не афишировать. Многие не понимают, что большинство фондов в нашей стране существуют не на деньги крупных доноров, а на небольшие пожертвования простых людей, и поэтому каждый фонд использует любую возможность вовлечь людей в благотворительность.

Кстати, мне в школе моего старшего сына так и не удалось договориться с учителем и директором об участии класса в этой акции. Я расстроен, но отнесся с пониманием. Это наше общее право – делать выбор, это свобода, которую даровал нам Бог. Но я считаю, что если людей обязывать помогать, то благотворительность тут же себя исчерпает.

Дети постепенно становятся закрытыми

Посмотрите на детей. Они открыты. Дети любят помогать и считают это важным. Им есть о чем поговорить на уроках доброты. Они с радостью обсуждают такие трудные темы, как боль и смерть, тогда как взрослые подобных вещей избегают. Они задают непростые вопросы о том, почему болеют и умирают люди, почему кто-то рождается изначально нездоровым, и как общество и каждый из них может помочь.

И в каждом классе всегда найдется несколько учеников, которые переживают внутри себя болезнь или уход из жизни близкого человека, родственника, друга. Это всегда заметно.

И еще хорошо видно, как дети с возрастом становятся более закрытыми. Мне бы хотелось обсуждать вот это – что происходит с нашими детьми в школе. Почему мы перестаем доверять окружающим и что с этим делать. Как нам не быть черствыми, когда вокруг столько боли и нужды. Как не перекладывать ответственность за себя и окружающий мир на чужие плечи. Но это совсем другая тема.

Заменить одну радость другой

А сегодня мы не вынуждаем никого отказываться от традиций. Но можно заменить радость прихода в школу с цветами чем-то иным. Можно прийти в школу с воздушными шарами, которые стоят в разы дешевле букета цветов. И если экономия денег поможет больному ребенку получить долгожданную коляску, разве это будет не прекрасным началом учебного года?

Конечно, было бы здорово, если бы в акции приняли участие все школы. Это сказка, мечта. Но мы разные, и это невозможно и совсем не обязательно. И кстати, я очень рад, что Департамент образования Москвы поддерживает эту идею, но никого не принуждает, иначе акция быстро бы исчерпала себя.

Наш фонд тоже участвует в акции, которая у нас называется «Букеты жизни». В прошлом году мы собрали более 90 000 рублей и помогли двум детям. В этом году с помощью школьников и их родителей мы хотим помочь не только детям, но и взрослым. Мне кажется очень классной идея, когда дети помогают кому-то взрослее, старше, больше себя. Они совершают очередное открытие на пути к самостоятельной жизни: в помощи нуждаются все, а не только маленькие и беззащитные. И нам будет о чем поговорить с детьми на уроках доброты.

Ссылка для тех, кто готов поддержать подопечных нашего фонда в рамках акции «Букеты жизни»: https://fond.pravmir.ru/causes/buketyi-zhizni/

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