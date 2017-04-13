ЕСПЧ присудил три миллиона евро родственникам погибших в Беслане

13 апреля. ПРАВМИР. Европейский суд по правам человека присудил почти три миллиона евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году.

В деле было около 400 заявителей. Им присуждена суммарная компенсация в размере 2,955 миллиона евро. Еще 88 тысяч евро будут выплачены в качестве возмещения судебных расходов.

Суд согласился с мнением заявителей, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Истцы утверждали, что государство не смогло защитить граждан от угрозы их жизни, не провело должного расследования событий и что многие аспекты планирования и управления переговорами с террористами и спасательной операций имели недостатки.

При этом ЕСПЧ не стал выносить решение относительно того, привели ли действия правоохранительных органов к значительному увеличению количества жертв среди заложников. Суд ограничился утверждением, что штурм «в какой-то степени» повлиял на гибель людей.

Суд также установил, что у российских властей была информация о готовящемся теракте, но они не приняли достаточных мер к минимизации риска.

Средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тысяч человек – школьники, их родители и учителя, – оказались в заложниках. В результате теракта погибли 334 человек, в том числе более 180 детей. Еще несколько человек скончались в последующие годы от полученных во время теракта травм.