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Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
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Это все меня ищут?

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В Нижегородское области найден живым и невредимым четырехлетний мальчик Ярослав. Его искали примерно сутки - поисковики "Лизы Алерт", местные жители, волонтеры из других регионов. Мальчика нашли примерно в 1.5. километрах от места пропажи. Он ушел из машины в лесу за деревней Керженец Борского района.
Это все меня ищут?
Фото: Вконтакте

Артур Штоян из города Бор рассказал, как нашли мальчика:

“Вчера узнал о его пропаже, выехал на место, — рассказал корреспонденту портала NN.RU Артур. — Около полуночи сотрудники полиции разрешили организоваться, и мы прошли по лесу цепочкой из около 200 человек. До 4 утра искали, ничего не нашли. Сами чуть не заблудились, но вышли на дорогу. Около 5 утра пришли в штаб. В штабе сообщили, что перерыв до 6:30 — из города едут добровольцы, свежие силы.

Ближе к 7 подъехали вообще все спецслужбы, которые только могли приехать, добровольцы. Очень много людей было. Начали поиски. До 12 искали, потом решил набраться чуть-чуть сил, отдохнуть. Администрация организовала питание. И во время этого небольшого обеда мы с товарищами решили объединиться, и вчетвером проехали на моем автомобиле около 2 км к месту пропажи ребенка. Оттуда взяли направление на северо-запад. Не знаю, почувствовали как-то…

По компасу прошли вглубь по болоту около 2 километров. Увидели, что все, уже очень далеко и непроходимо. Решили вернуться и взяли чуть правее, чтобы не по тем же следам идти. Метров 300–400 прошли, кончилось болото, и именно в этот момент почему-то захотелось крикнуть имя ребенка. Крикнули: «Ярослав!». В радиусе 20 метров услышали тонкий голос. Еще раз покричали, подбежали. Все, нашли. Сообщили в спецслужбы. Надели ему сухие носки, напоили чаем, дали шоколадку. Убедились, что он в целости и сохранности. Спросили, как он себя чувствует. Взяли на руки, укутали в кофту. Надели сухую шапку. Вышли. Около километра шли по лесу, вышли на грунтовую дорогу, встретили автомобиль. Нас отвезли в штаб.

Когда мы его нашли, он стоял, был в отличном состоянии, не плакал даже. Вел себя как настоящий мужчина. Когда подъезжали к штабу, и он увидел все эти машины, спецслужбы, то спросил: «Это все меня ищут?». Очень удивлялся, смешно было… Совершенно адекватный, здоровый, хороший ребенок. Мы спросили, видел ли он зверей. Сказал, что нет. Не передать словами, какие эмоции и чувства были в тот момент”.

Ранее в Липецкой области трагически завершился поиск маленького Артема Кузнецова, а в Свердловской области был найден Дима Песков.

Правила ПCO “Лиза Алерт” для родителей

1. Одевайте ребёнка в яркую одежду. Помните, во что он одет и в каком настроении уходит из дома. Фотографируйте ребёнка каждые 6 месяцев и всегда имейте при себе его последнее фото.

2. Ребёнок должен знать как его зовут. Убедитесь что ребёнок знает своё и Ваше полное имя, адрес и номер домашнего телефона. Помогите ему запомнить как найти Вас на работе или по мобильному телефону.

3. Когда набрать 02 и что сказать. Научите ребёнка в каких случаях нужно позвонить в полицию и что сказать ответившему дежурному. Оставляя ребёнка одного дома, будьте уверены, что ребёнок знает, кому он может позвонить, если ему вдруг станет страшно или что-то непонятно.

4. Установите правила «Закрытых дверей». Ребёнок не должен ни открывать дверь, ни разговаривать с кем бы то ни было через неё в Ваше отсутствие. Научите ребёнка, что отвечать на телефонные звонки незнакомых ему людей.

5. Будьте внимательны при выборе няни. Не стесняйтесь спрашивать рекомендации. Приняв на работу няню, вернитесь неожиданно раньше домой и убедитесь, что всё в порядке, прислушивайтесь к рассказам ребёнка о проведённом с няней дне.

6. Научитесь пользоваться Интернетом. – чем больше Вы о нём знаете, тем безопаснее им пользоваться Вашему ребёнку. Риск, связанный с Интернетом это, прежде всего, наивность ребёнка и доступность персональной информации.

7. Не устанавливайте компьютер в детской. Контролируйте сколько времени он проводит у монитора и какие сайты посещает.

8. Отслеживайте сайты социальных сетей. Научите и напоминайте пользоваться персональными настройками, знайте ник своего ребёнка и проследите, чтобы ник не выдавал личные детали вашей семьи.

9. Интернет опасен! Объясните ребёнку, что в Интернете нельзя размещать личную информацию о себе и семье или публиковать непубличные фотографии – свои, членов семьи, друзей.

10. Интернет всюду… Знайте, где ещё ребёнок может иметь доступ в Интернет – те места, которые он регулярно посещает – школа, кружок, друзья, интернет-кафе…

11. Прислушивайтесь и присматривайтесь. Убедите ребёнка делиться с Вами любыми ситуациями с которыми он сталкивается и которые его пугают, смущают или просто неприятны. Чувствуйте своего ребёнка, будьте терпеливы, научитесь его слышать.

12. Пройдите с ребёнком его маршруты. Обращайте внимание на ориентиры и безопасные места, куда ребёнок может обратиться в случае, если ему нужна будет помощь. Если ребёнок пользуется общественным транспортом, продумайте план альтернативных маршрутов на случай внезапных ситуаций (сломался автобус).

13. Напоминайте не ходить в одиночку. По возможности, приглашать с собой друга и всегда держаться группы людей идя куда-либо или ожидая транспорта на остановке.

14. Никаких «подвезти», «посмотреть щенка». Предупредите ребёнка никогда не соглашаться ни на какие предложения от кого бы то ни было, не сообщив и не получив разрешения от Вас. Нельзя подходить близко к незнакомой машине вне зависимости от того, кто в ней.

15. Знайте тех, кто общается с ребёнком. Познакомьтесь с друзьями ребёнка и их родителями. Знайте руководителей кружков и секций, которые посещает ребёнок. Запишите и храните актуальными их контакты.

16. Научите ребёнка говорить «Нет» – на всё, что его пугает или смущает. Никогда не заставляйте ребёнка поцеловать или обнять взрослого, если он этого не хочет.

17. Знайте где и с кем ребёнок. Установите строгое правило о том, что ребёнок не должен, ни при каких обстоятельствах, уходить с кем бы то ни было, не сказав об этом взрослому. Проверяйте местонахождениe ребёнка по мобильному телефону.

18. Проигрывайте «Что если…» сценарии. Убедитесь, что ребёнок сможет попросить о помощи, разыгрывая ситуации, когда она ему может понадобиться. «Что если ты упадёшь с велосипеда? К кому и как ты обратишься?» Практикуйте это до тех пор, пока Вы не будете уверены в том, что ребёнок понимает и не стесняется этой ситуации.

19. Не все незнакомцы опасны! Покажите ребёнку к кому безопаснее всего обращаться за помощью – полицейский, работник торгового центра, офиса, сотрудники с именным бейджем или прохожие с маленькими детьми.

20. Никогда не оставляйте ребёнка одного. Hа детских площадках, в машине, около магазина и даже во дворе собственного дома не оставляйте ребёнка без присмотра, даже на пять минут. Не просите присмотреть за ним незнакомых людей.

21. Договаривайтесь о месте встречи – находясь в многолюдных местах и парках, на случай если вы потеряетесь. Будьте уверены, что ребёнок знает и сможет, как минимум, назвать это место, обратившись к кому-нибудь за помощью. Не выпускайте ребёнка из виду, держите за руку, никогда не уходите вперёд даже на несколько шагов.

22. Вам можно и нужно доверять. Убедите ребёнка рассказывать всё, что его тревожит и кажется непонятным. «Опасные» взрослые обращают внимание на неуверенных в себе, подавленных и одиноких детей. Никогда, даже в порыве самого гневного гнева, не указывайте ребёнку на дверь.

23. Когда нужно не слушаться. Объясните ребёнку потенциально опасные ситуации, когда ему можно быть непослушным. Он не должен делать то, что ему не нравится, находясь в обществе взрослых или старших по возрасту детей, включая родственников и знакомых.

24. Это нормально постоять за себя. Объясните ребёнку, что необходимо кричать, кусаться и вырываться если чужой человек принуждает его к чему-либо или проявляет насилие в любой форме.

25. ПРАВИЛО 3К: Каждый раз, провожая ребёнка, Вы должны знать КУДА он идёт, КТО его сопровождает или с кем он должен встретиться и КОГДА он должен вернуться.

Фото: searchnews.info

Что делать, если пропал ребенок

Инструкция поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”

1. Посмотрите на часы и запишите время, когда Вы поняли, что ребёнок пропал. В доме – проверьте все шкафы, корзины с бельём, в- и под кроватями, внутри крупной бытовой техники и любых транспортных средств, на чердаке. Опросите ближайших соседей и друзей ребёнка, возможно, он в гостях.

2. Если, в течение часа установить местонахождение ребёнка не удалось, готовьтесь подать заявление в полицию. Если у Вас есть индивидуальная карта ребёнка – найдите, дополните её актуальной на день пропажи инфромацией, найдите образцы ДНК. Если нет – cоставьте подробное описание одежды, обуви и личных вещей ребенка в момент исчезновения. Включите в описание особые приметы и характерные манеры. Найдите последнюю фотографию ребенка (макс. 6 месяцев давности)

3. Hезамедлительно подавайте заявление в ближайшее к Вам отделение полиции. Знайте, если у Вас его не принимают, это нарушение закона – заявление обязaны принять сразу и от любого гражданина, не обязательно от родственников. В случае отказа, обращайтесь в прокуратуру или вышестоящему начальству. Пригрозите, в конце концов, этим дежурному полицейскому. Обязательно требуйте регистрации заявления; узнайте его регистрационный номер и ФИО принявшего сотрудника.

4. Если у ребенка есть мобильный телефон, номер которого оформлен на Вас, запросите у сотового оператора распечатку последних звонков.

5. Oбзвоните всех, кто может знать о местонахождении ребенка. Будьте особенно внимательны к тем, кто видел его незадолго до исчезновения. Спрашивайте малейшие детали – что говорил ребенок, в каком был настроении. Записывайте все.

6. Позвоните волонтёрам и оставьте заявку. Привлеките к поискам как можно больше людей – родственников, друзей и знакомых. Используйте СМИ и Интернет для распространения информации (по согласованию со следователем).

Фото: onlinenews24.net

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