Евгений Евтушенко похоронен в Переделкине

11 апреля. ПРАВМИР. Поэт Евгений Евтушенко похоронен в писательском поселке Переделкине рядом с могилой Бориса Пастернака. Такова была последняя воля Евтушенко.

На последнюю прощальную церемонию пришли только родные и близкие поэта, доступ для публики был закрыт, сообщает ТАСС.

Ранее с поэтом простились сотни людей в Центральном Доме литераторов. В частности, в ЦДЛ пришли проститься с поэтом министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры РФ Владимир Мединский, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров, глава Роспечати Михаил Сеславинский, первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, актер Вениамин Смехов, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, поэт Андрей Дементьев, сенатор Людмила Нарусова и другие.

Телеграмму с соболезнованиями родным поэта в день прощания прислал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что Евтушенко был человеком, глубоко, эмоционально и афористично озвучившим целую эпоху.

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в США.