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Евгений Ройзман: “Боярышник” – жидкость двойного назначения, ее сделали, чтобы пить

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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман о трагедии в Иркутске и политике государства в отношении алкоголя.
Евгений Ройзман: “Боярышник” – жидкость двойного назначения, ее сделали, чтобы пить
Евгений Ройзман. Фото: ntv.ru

Не повторяйте глупость, что они пили средство для ванн. Это именно для питья, и производители, продавцы и покупатели это знали.

Евгений Ройзман (страница ВКонтакте)

Это просто дешевый алкоголь, и алкоголики, как мотыльки на огонек, на него летят. Потому что они очень хотят выпить и покупают то, что можно купить везде, в любое время и дешево. Флакончик 100-граммовый стоит от 18 до 25 рублей, флакончик этилового спирта – порядка 30 рублей, а он 95 градусов, и там 100 грамм. Если это на бутылку водки, ну рублей 40-50 может получиться. То есть это невероятно дешево, и, конечно, людям, которым нет разницы,что пить, это употребляют. Так было всегда, но в таких масштабах, как сейчас, – даже в Советском Союзе не было.

А так называемый “боярышник” – именно жидкость двойного назначения, ее сделали, чтобы пить. Все всё знают. То, что это преподносится как средство для ванн, конечно, для того, чтобы не платить акцизы на алкоголь. И еще само слово «боярышник» в названии – для привлекательности. Это совершенно известные лазейки, государство, Росалкогольрегулирование, Минфин их знают. Это происходит на глазах у всей страны.

И это называется геноцид, прямой геноцид, потому что жертвы, абсолютное большинство – русские, мужчины репродуктивного возраста.

Мы сопротивляемся такому злу у себя в городе и всегда сопротивлялись. Мы в свое время не давали у нас в аптеках этим торговать. Но сейчас просто волна накрыла – торгуют везде!

То, что произошло в Иркутске, могло произойти в любом городе страны. Сейчас от употребления умирает до полумиллиона человек в год. За все время афганской войны погибло 13826 человек, за 10 лет. За всю историю терактов, с 1994 года, в России погибло около 3000 человек. И при этом – полмиллиона в год умирает от употребления алкоголя… Ну, конечно, это геноцид!

Фото: TASS

Фото: TASS

Что делать? Известно, что делать, в общем, мы шли по этому пути. Первое – жесткое ограничение мест продажи. Второе – ограничение времени продажи. Третье – поднятие возрастного ценза. Четвертое – ежегодное повышение акцизов на тяжелый алкоголь. И одновременно с этим – безжалостная борьба с самогоноварением, с контрафактом. Все, больше ничего и не надо! Ну и, кроме этого, требуется жесткая позиция государства. Элементарно: просто весь спирт – под акцизом, и очень жестко за этим следить. Я целое письмо написал Медведеву и в Госдуму, по пунктам, что нужно делать.

Сейчас все действия, которые направлены против легального алкоголя, по регулированию продаж, по ужесточению, они открывают ворота контрафакту. А эти меры должны быть в комплексе, одновременно. Это и работа государства, работа правоохранительных органов, работа законотворцев.

Государство, я считаю, совершенно отпустило ситуацию, не ведет никакой внятной алкогольной политики – то поднимает акцизы, то опускает. Нужны последовательные шаги: акцизы должны повышаться каждый год. Ограничение мест и времени продажи – должно быть жесточайшее по всей стране. И одновременно нужно следить, чтобы не поднимал голову контрафактный алкоголь. А гражданское общество должно относиться нетерпимо к этому. Но когда вдруг в одном киоске появляется такая продукция – это одно, а когда она появляется во втором, третьем, четвертом, когда в каждом сельском магазине все завалено этими флакончиками…

Это самый востребованный товар, он же как наркотики! Окажись наркотики в таком открытом доступе, страна станет наркоманской.

Самое противное, когда кто-нибудь говорит: «Да как пили, так и будут пить!» Да ничего подобного! Если государство будет вести разумную политику, пить так не будут. У нас есть пример – скандинавские страны, Швеция, Норвегия: они же вышли из состояния алкогольной катастрофы вот этими простыми способами. Если приняли решение, оно должно выполняться. Понятно, что будут искать лазейки, но для того и существует государство, чтобы этими лазейками не пользовались.

Если человек попадает в ситуацию, когда ему негде взять алкоголь, он не пьет. Вот он оказался на необитаемый остров, он же не умрет от того, что ему там нечего выпить! Так что когда станет труднее достать алкоголь, когда он станет дороже, человек будет пить реже. А когда все прилавки завалены дешевым алкоголем… происходит то, что мы видим.

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