Евгений Ройзман решил назвать хоспис в Екатеринбурге именем Доктора Лизы

26 декабря. ПРАВМИР. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил назвать отделение паллиативной помощи Центральной городской больницы № 2 именем главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, погибшей накануне в авиакатастрофе над Черным морем.

«Доктор Лиза очень много сделала для открытия хосписа в Екатеринбурге. Несколько лет назад мы пришли с ней на прием к тогдашнему губернатору Свердловской области Александру Мишарину и убедили его в необходимости открытия такого отделения в Екатеринбурге», – приводятся слова Евгения Ройзмана в сообщении на сайте Городской думы.

Он рассказал, что Фонд «Справедливая помощь» помог в сборе средств на оснащение хосписа, аккумулировав на специальном счете 2 миллиона рублей пожертвований. «Эти средства были вложены в реконструкцию и оснащение екатеринбургского хосписа, открывшегося этим летом. Елизавета приезжала в наш город и накануне открытия паллиативного отделения. Тогда она долго беседовала с врачами и высказала несколько очень важных предложений по организации работы хосписа», – рассказал Евгений Ройзман.

«В каждой трудной ситуации можно было к ней обратиться. Лиза была очень добрым, светлым человеком. Она не была правозащитником. Она, даже когда работала с бомжами на Курском вокзале, всегда выезжала сама на место, могла перебинтовать, сделать какие-то процедуры. И, конечно, у нее в подвале на Пятницкой всегда было очень много народа. Всегда кипела работа. Она занималась всеми, кто нуждался в помощи», – добавил Евгений Ройзман.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о присвоении одному из медицинских учреждений Минобороны имени Елизаветы Глинки. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, рассказал, что дал имя Доктора Лизы Республиканской детской клинической больнице в Грозном.