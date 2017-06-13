Федеральный центр СПИДа остался без лекарств

13 июня. ПРАВМИР. Около тысячи ВИЧ-инфицированных пациентов Федерального центра по профилактике и борьбе с распространением СПИДа Роспотребнадзора с августа 2017 года останутся без лекарств.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Минздрава, из которого следует, что у Роспотребнадзора нет полномочий по медико-санитарному обеспечению граждан.

«Нам отказано в получении препаратов. Наши врачи перенаправляют пациентов на диспансерное наблюдение по месту жительства или в Московский городской центр. Часть наших пациентов — россияне без прописки, то есть без определенного места жительства, куда их направлять, неясно», – говорит старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Наталья Ладная.

По ее словам, в федеральном центре наблюдаются пациенты из дальних регионов России — с Дальнего Востока, Урала, из Сибири.

В своем письме Минздрав сообщил, что в бюджете РФ на 2017 год не предусмотрены ассигнования Роспотребнадзору на деятельность его подведомственных организаций, оказывающих медпомощь.

«Довольно странно лишать препаратов организацию, которая в течение 30 лет работала над методологией лечения ВИЧ-инфекции в России. Мы первые начали лечить ВИЧ в 1987 году. У нас есть лицензия на лечебную деятельность», — заметил Покровский.

По его словам, центр продолжит оказывать бесплатные консультативные услуги ВИЧ-инфицированным, но вопрос, «где они будут получать лекарства и будут ли их получать, остается».

В мае 2017 года глава федерального центра СПИДа Вадим Покровский рассказал, что за год количество человек с ВИЧ-инфекцией в России выросло на 104 тысячи человек. С учетом незарегистрированных случаев количество ВИЧ-положительных может достигать 1,4 миллиона человек.