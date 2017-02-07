Федерация еврейских общин вступилась за депортируемого из Сочи раввина

7 февраля. ПРАВМИР. Федерация еврейских общин России выразила обеспокоенность в связи с депортацией из России раввина Сочи Арье Эделькопфа, являющегося гражданином США.

В начале 2017 года раввин получил извещение о том, что ему и членам семьи выданное ранее разрешение на проживание аннулировано. Его обвиняют в действиях, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя России, а также иных действиях, создающих угрозу безопасности страны или граждан.

Документ содержал требование выезда раввина Эделькопфа и его семьи из России в течение 15 дней и предупреждение о принудительном выдворении.

«Арье Эделькопфа за шестнадцать лет пребывания в Сочи интересовало только одно — дать возможность сочинским евреям, как местным, так и приезжающим на отдых, жить полноценной еврейской жизнью», – цитирует «Коммерсант» руководителя департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Боруха Горина.

По словам Горина, обвинение раввина Эделькопфа в нарушении миграционного законодательства «явно имеют одну основу: стремление излишне ретивых чиновников получить новые звездочки за проявленную активность в устранении якобы имеющих место нарушений законности».

Еврейская община города Сочи направила письмо президенту Владимиру Путину, где «с болью и надеждой от имени тысяч жителей» просит оказать личное содействие и отменить решение органов полиции. Готовность подключиться к урегулированию проблемы выразил Российский еврейский конгресс.