Фельдшер из Карелии осуждена на три года по делу о гибели детей

4 апреля. ПРАВМИР. Суоярвский районный суд Карелии приговорил к трем годам колонии-поселения фельдшера отделения скорой помощи Ирину Щербакову.

«Суд признал Щербакову виновной в халатности, ей назначено наказание в виде 3 лет колонии-поселения с отсрочкой приговора до достижения 14-летнего возраста дочерью осужденной», – сообщает СК. Женщина осуждена по статье «халатность».

По данным следствия, 18 июня 2016 года на пульт станции скорой помощи поступил звонок от 12-летнего ребенка, находящегося в акватории озера Сямозеро.

«На изъятой следователями аудиозаписи отчетливо слышно, как испуганным голосом на фоне криков других детей он просил о помощи. Происходящее дальше не поддается никакой логике. На другом конце провода в грубой форме женщина перебивает собеседника, сообщив, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен в полицию, после чего она прервала разговор. Ребенок, очевидно, не поверил тому, что услышал, и попытался переспросить у женщины, но в ответ раздались лишь короткие гудки», – говорится в сообщении СК.

Моделируя ситуацию, следователи пришли к выводу, что спасение детей могло начаться на 18 часов раньше, если бы только поступил сигнал, отмечает Следственный комитет.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря «Парк-отель «Сямозеро»» отправились вместе с инструкторами на прогулку по Сямозеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми опрокинулись, погибли 14 человек. Лагерь «Парк-отель Сямозеро» был закрыт. Суд взыскал с лагеря более 22 млн рублей.

Присутствовавший на первом заседании потерпевший Игорь Заслонов (отец ребенка, который не смог дозвониться в службу спасения и впоследствии погиб) считает, что Щербакову сделали «крайней».

«Я не хочу для нее никакого наказания и считаю, что она не должна нести уголовную ответственность, так как из материалов уголовного дела не вытекает, что в ее должностные обязанности входил прием звонков «Системы – 112», – говорил Заслонов.