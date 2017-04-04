О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Фельдшер из Карелии осуждена на три года по делу о гибели детей

|
4 апреля. ПРАВМИР. Суоярвский районный суд Карелии приговорил к трем годам колонии-поселения фельдшера отделения скорой помощи Ирину Щербакову.
Фельдшер из Карелии осуждена на три года по делу о гибели детей
Фото: Life

«Суд признал Щербакову виновной в халатности, ей назначено наказание в виде 3 лет колонии-поселения с отсрочкой приговора до достижения 14-летнего возраста дочерью осужденной», – сообщает СК. Женщина осуждена по статье «халатность».

По данным следствия, 18 июня 2016 года на пульт станции скорой помощи поступил звонок от 12-летнего ребенка, находящегося в акватории озера Сямозеро.

«На изъятой следователями аудиозаписи отчетливо слышно, как испуганным голосом на фоне криков других детей он просил о помощи. Происходящее дальше не поддается никакой логике. На другом конце провода в грубой форме женщина перебивает собеседника, сообщив, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен в полицию, после чего она прервала разговор. Ребенок, очевидно, не поверил тому, что услышал, и попытался переспросить у женщины, но в ответ раздались лишь короткие гудки», – говорится в сообщении СК.

Моделируя ситуацию, следователи пришли к выводу, что спасение детей могло начаться на 18 часов раньше, если бы только поступил сигнал, отмечает Следственный комитет.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря «Парк-отель «Сямозеро»» отправились вместе с инструкторами на прогулку по Сямозеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми опрокинулись, погибли 14 человек. Лагерь «Парк-отель Сямозеро» был закрыт. Суд взыскал с лагеря более 22 млн рублей.

Присутствовавший на первом заседании потерпевший Игорь Заслонов (отец ребенка, который не смог дозвониться в службу спасения и впоследствии погиб) считает, что Щербакову сделали «крайней».

«Я не хочу для нее никакого наказания и считаю, что она не должна нести уголовную ответственность, так как из материалов уголовного дела не вытекает, что в ее должностные обязанности входил прием звонков «Системы – 112», – говорил Заслонов.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Отец ребенка, погибшего на Сямозере, призвал оправдать фельдшера
Отец ребенка, погибшего на Сямозере, призвал оправдать фельдшера
Новостная служба "Православие и мир"

Прокуратура обвиняет Ирину Щербакову в том, что она приняла звонок тонувшего на Сямозере ребенка за шутку

Власти Москвы хотят «монетизировать» детский отдых после Сямозера
Власти Москвы хотят «монетизировать» детский отдых после Сямозера
Новостная служба "Православие и мир"

Мэрия «очень не хочет больше брать на себя ответственность за детей, потому что мало ли что»

Замглавы лагеря «Сямозеро» признал свою вину
Замглавы лагеря «Сямозеро» признал свою вину
Новостная служба "Православие и мир"

«Я сам с этими детьми был на острове и желал, чтобы побыстрее это все закончилось», —…

Благотворительный фонд
Помогите Анне Колесовой найти донора
Помогите Анне Колесовой найти донора
12% собрано / 551010 руб. осталось
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
97% собрано / 8980 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Больница святителя Алексия приглашает на бесплатные консультации
Новостная служба "Православие и мир"

Больница святителя Алексия проводит день открытых дверей

"
Журналы заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви от 4 апреля 2017 года
Новостная служба "Православие и мир"

"
Пассажиры во Внуково не пустили на борт мужчину, изначально заподозренного в теракте
Новостная служба "Православие и мир"

Урегулировать ситуацию не смогли даже сотрудники службы безопасности аэропорта

Все статьи автора
Статьи Дня
Петербургский священник: Такого количества людей в храме я никогда не видел!
Протоиерей Вадим Буренин

Сегодня я вновь буду в храме на Каменном острове до последнего человека

Взрыв и после взрыва
Илья Аронович Забежинский

В 14:40 – самое время сесть именно в тот поезд. - Беги…

Человек и беда. Психолог МЧС – о том, как пережить трагедию
Тамара Амелина

«Вы знаете, мы каждый вечер ложимся спать, и я ему говорю: «Я…

самое читаемое

“Сына никуда не сдам. Пока я жив, буду с ним”33,280

Люди ничего не поняли, они были оглушены28,062

Как не пропустить аутизм у ребенка?24,547

Что известно о взрывах в петербургском метро23,149

«Боже! Как же вкусно у Тебя жить!»17,414

«Бывает, что диспансеризация выявила рак, а его – нет!»16,419

5 стихов Евгения Евтушенко о любви и времени14,185

«В тюрьме женщины трезвеют и вспоминают о детях»12,048

“Почему я?” – спрашивают пострадавшие петербуржцы у священника11,177

Взрыв и после взрыва9,726

лучшие авторы

Редакция портала "Православие и мир"74,583

Новостная служба54,052

Настя Дмитриева44,390

Антон Лебедев33,280

Архимандрит Савва (Мажуко)26,220

Ксения Кнорре Дмитриева21,078

Светлана Хустик12,048

Илья Аронович Забежинский9,726

Мария Чернова9,391

Священник Константин Камышанов8,870

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть