Фестиваль «Мамин день» поможет детям-сиротам

17 ноября. ПРАВМИР. Фестиваль «Мамин день» в центре «Благосфера» поможет фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Праздник для женщин пройдет в Москве в международный День матери – 26 ноября. В программе фестиваля запланированы лекции от психолога Людмилы Петрановской, специалиста по работе с подростками Амира Тагиева, автора литературной рубрики на «Серебряном Дожде» Леонида Клейна и перинатального психолога Светланы Шныровой.

Посетительницы фестиваля смогут посетить фотоателье, барахолку с детскими и взрослыми вещами и салон красоты, в котором можно будет получить консультации стилистов и косметологов.

Во время фестиваля будет идти трансляция SelfMamaForum – крупнейшей ежегодной образовательной конференции для женщин, стремящихся совмещать материнство и самореализацию.

Мероприятие завершится поэтическим вечером Веры Полозковой. Специально для «Маминого дня» она подготовит программу «Избранные стихотворения».

Организаторы предусмотрели программу не только для взрослых, но и для детей. Малышей займут аниматоры, а дети постарше смогут поучаствовать в квестах про рыцарей и волшебников, а также приготовить декорации и спектакль для мам.

Для участия в “Мамином дне” необходимо заранее зарегистрироваться на фестиваль и на отдельные активности: https://blagotvoritelnyy-fond-vol.timepad.ru/event/609243/. Количество билетов ограничено.

Все собранные в ходе фестиваля средства будут направлены в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», чтобы помочь семьям, которые оказались в сложной ситуации, на грани отказа или изъятия ребенка из семьи.

Фестиваль проходит в рамках всемирного флешмоба #ЩедрыйВторник