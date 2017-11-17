О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
5
декабря
в 19:00
Встреча с Людмилой Улицкой. Чтение как подвиг
Навигация
Важные темы:

Фестиваль «Мамин день» поможет детям-сиротам

|
17 ноября. ПРАВМИР.  Фестиваль «Мамин день» в центре «Благосфера» поможет фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Фестиваль «Мамин день» поможет детям-сиротам

Праздник для женщин пройдет в Москве в международный День матери – 26 ноября. В программе фестиваля запланированы лекции от психолога Людмилы Петрановской, специалиста по работе с подростками Амира Тагиева, автора литературной рубрики на  «Серебряном Дожде» Леонида Клейна и перинатального психолога Светланы Шныровой.

Посетительницы фестиваля смогут посетить фотоателье, барахолку с детскими и взрослыми вещами и  салон красоты, в котором можно будет получить консультации стилистов и косметологов.

Во время фестиваля будет идти трансляция SelfMamaForum – крупнейшей ежегодной образовательной конференции для женщин, стремящихся совмещать материнство и самореализацию.

Мероприятие завершится поэтическим вечером Веры Полозковой. Специально для «Маминого дня»  она подготовит программу «Избранные стихотворения».

Организаторы предусмотрели программу не только для взрослых, но и для детей. Малышей займут аниматоры, а дети постарше смогут поучаствовать в квестах про рыцарей и волшебников, а также приготовить декорации и спектакль для мам.

Для участия в “Мамином дне” необходимо заранее зарегистрироваться на фестиваль и на отдельные активности: https://blagotvoritelnyy-fond-vol.timepad.ru/event/609243/. Количество билетов ограничено.

Все собранные в ходе фестиваля средства будут направлены в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», чтобы помочь семьям, которые оказались в сложной ситуации, на грани отказа или изъятия ребенка из семьи.

Фестиваль проходит в рамках всемирного флешмоба #ЩедрыйВторник

Теги:
, , , , ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир — это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность нести слово о Христе, о православии, о смысле и жизни, о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Я вспоминаю мам в больнице как образец мужества
Я вспоминаю мам в больнице как образец мужества
Анна Резникова

Родители недоношенных малышей - о своих историях

Кенни родился слепым, но его мама открыла ему волшебный мир
Кенни родился слепым, но его мама открыла ему волшебный мир
Карен Хабергер

Фотограф Карен Хабергер сняла фотоисторию о жизни слепого мужчины

В церковь я попал пьяным – лишь бы мамка не била
В церковь я попал пьяным – лишь бы мамка не била
Владимир Черноскутов

I место в конкурсе рассказов «Правмира» «Первая молитва»

Благотворительный фонд
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
73% собрано / 832454.34 руб. осталось
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
94% собрано / 54200.11 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Мексика благодарна России за помощь пострадавшим от землетрясений   
Новостная служба "Православие и мир"

Луис Видегарай Касо:"Эта помощь навсегда останется в нашем сердце"

"
Священники из Волгограда приютят отбившегося от стаи фламинго
Новостная служба "Православие и мир"

Отбившегося от стаи фламинго перевезут в фазанарий Свято-Духова монастыря

"
Житель Екатеринбурга спас рыбака из ледяной воды
Новостная служба "Православие и мир"

МЧС: "Именно решимость и смелость молодого человека спасли жизнь пострадавшему

Все статьи автора
Статьи Дня
Иеромонах Феодорит (Сеньчуков): После смерти жены меня спасли дочери
Оксана Головко

Врач-реаниматолог, монах и любящий отец - о том, как уважать свободу своих…

В реанимации я увидела на своем малыше крохотные носочки и заплакала
Дарья Мосунова

Мама тройни, пережившей холод реанимации - о тепле, которое не купишь в…

Я вспоминаю мам в больнице как образец мужества
Анна Резникова

Родители недоношенных малышей - о своих историях

самое читаемое

“Пока я узнала, что дочка жива – чуть не поседела”14,743

Я понял, что никогда не смогу полюбить своего сына13,573

Протоиерей Федор Бородин: Бесполезно требовать от людей содержать приход8,980

Выжившую в авиакатастрофе под Нельканом девочку закрыла собой ее крестная7,665

Я боюсь всего: болезней, маньяков и уйти далеко от дома6,144

Папа – инвалид? Нет, папа – герой!6,002

Анечка еще не родилась, а ей уже нужна операция4,493

Обязательно ли креститься, чтобы обрести вечное спасение?3,708

Отец сбитого в Балашихе мальчика отдаст отсуженные 2,5 млн на благотворительность3,625

Чему может научиться родитель у дипломата ООН3,468

лучшие авторы

Новостная служба34,497

Редакция портала "Православие и мир"15,000

Священник Андрей Пинчук13,572

Оксана Головко11,826

Тамара Амелина7,367

Анна Уткина6,144

Екатерина Ильченко4,493

Сергей Худиев3,708

Эми Робертсон3,468

Дарья Мосунова2,387

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить