Фигурантки дела об истязании сирот в Мосейцево подали апелляцию на обвинительный приговор

20 октября. ПРАВМИР. Фигурантки дела об истязании детей и гибели девочки в приемной семье, жившей в селе Мосейцево Ярославской области, подали апелляции на обвинительный приговор Ростовского суда, вынесенный им 11 октября.

Приемную мать шести девочек Людмилу Любимову и двух ее помощниц признали виновными в истязаниях детей, Любимову – также в неисполнении обязанности по воспитанию детей, а Гусманову – в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

Как следовало из материалов суда, женщины издевались над девочками: заставляли много работать, за провинности жестоко наказывали – били, таскали за волосы, сажали на цепь.

В ноябре 2014 года одна из воспитанниц Любимовой умерла от черепно-мозговой травмы. По версии следователей, девочку забили палками. Любимову приговорили к 5 годам колонии общего режима, Семенову – к пяти с половиной и Гусманову – к 12 годам колонии общего режима.

Ни одна из подсудимых вину не признала, заявив, что дело сфабриковано, а на детей во время следствия оказали влияние педагоги, психологи и следователи. По мнению Любимовой, все показания детей о жестоком к ним отношении – это фантазии, “которые они вычитали в житиях святых”, сообщает “РГ“.

Предполагается, что апелляцию осужденных рассмотрят не раньше декабря, сообщает “КП”.