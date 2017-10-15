Фильм Андрея Звягинцева “Нелюбовь” получил Гран-при Лондонского кинофестиваля

“Для нас большая честь получить эту высокую награду, которую мы расцениваем и как признание таланта выдающегося режиссера Андрея Звягинцева, и как свидетельство того, что рассказанная в “Нелюбви” история близка и понятна зрителям, живущим в других странах, будь то французы или англичане”, – приводит слова продюсера фильма Александра Роднянского пресс-служба кинокомпании “Нон-Стоп Продакшн”.

Ранее картина получила Приз жюри после мировой премьеры на 70-м Каннском фестивале и Гран-при на международном фестивале в Мюнхене.

Фильм “Нелюбовь” рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый мучительный развод. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий перед неизбежным разводом главные герои, родители, пренебрегают своим единственным ребенком, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, сын исчезает.

“Нелюбовь” – вторая кинолента Звягинцева, удостоенная высшей награды фестиваля. В 2014 году лучшей была названа картина “Левиафан” (2014).