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Фонд Доктора Лизы создаст Общественный совет

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26 января. ПРАВМИР. Коллектив фонда «Справедливая помощь» создаст Общественный совет.
Фонд Доктора Лизы создаст Общественный совет

В совет смогут войти все, кто захочет помочь в продолжении дела Елизаветы Глинки и в выработке стратегии дальнейшей деятельности организации, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря фонда Наталью Авилову.

По ее словам, совет создается для «привлечения и объединения всех неравнодушных людей, которые готовы подключиться к работе организации».

«После трагической гибели Доктора Лизы мы получили большое количество откликов и предложений о сотрудничестве от разных людей, после чего было принято решение объединить всех неравнодушных и близких людей и привлечь их к работе фонда», — сказала Наталья Авилова.

По ее словам, есть много общественных деятелей, политиков, бизнесменов благотворителей и артистов, кто готов или уже оказывает помощь фонду.

В частности, это президент благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, главный редактор «Православного мира» Анна Данилова, музыкант Борис Гребенщиков, бизнесмен Михаил Прохоров, глава СПЧ при президенте России Михаил Федотов.

Елизавета Глинка погибла при крушении самолета Ту-154 25 декабря 2016 года. На борту также находились военнослужащие, представители СМИ и артисты ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова.

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