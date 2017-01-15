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Фонд Елизаветы Глинки продолжает работу

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Фонд Елизаветы Глинки продолжает работу

Проекты МОО «Справедливая помощь», основанной Елизаветой Глинкой, продолжают свою работу, говорится в официальном обращении организации.

Дом Милосердия и «Вокзал по средам» работают в текущем режиме, собираются и переправляются грузы для госпиталей в Сирии, эвакуация раненых и тяжелобольных детей из Донецка будет осуществлена в рабочем порядке в конце января 2017 года.

В январе будет создан Общественный совет при МОО «Справедливая помощь», в который будут приглашены люди, готовые помогать в продолжении дела Елизаветы Глинки.

«Справедливая помощь» также призывает к бдительности в отношении мошенников, спекулирующих именем доктора Лизы: «Единственным достоверным источником информации о работе организации является сайт – www.doctorliza.ru» – напоминают сотрудники и просят сообщать о случаях мошенничества по контактным телефонам и адресам организации.

Организация благодарит всех неравнодушных к делу доктора Лизы и просит обращаться в МОО «Справедливая помощь» прежде всего по электронной почте на адрес info@doctorliza.ru, все предложения о сотрудничестве можно направлять по адресу  press@doctorliza.ru.

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