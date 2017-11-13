Фонд «Подари жизнь» начал принимать пожертвования в криптовалюте

13 ноября. ПРАВМИР. БФ «Подари жизнь» станет первым российским фондом, который начнет принимать пожертвования в виде криптовалюты.

Сделать такой благотворительный взнос можно будет через американский партнерский фонд «Подари жизнь» – Podari.Life.

Podari.Life завел bitcoin-кошелек на платформе Coinbase – это крупнейшая площадка для обмена криптовалют и сервис-кошелек, сообщает пресс-служба фонда. Кроме биткоинов американский фонд сможет принимать еще два популярных вида криптографических валют: Ethereum и Litecoin. Деятельность платформы регулируется соответствующими нормами законов США, которые официально разрешают операции с цифровыми валютами.

«Цифровые деньги становятся все более популярны, если кому-то удобно жертвовать именно так, почему не предоставить такую возможность и не организовать еще один способ помочь нашим подопечным. Тем более, блокчейн отвечает принципам, которые всегда были важны всем трем партнерским фондам — прозрачность и снижение комиссии при транзакциях», – отмечает исполнительный директор фонда «Подари жизнь Григорий Мазманянц.

Coinbase позволяет быстро и надежно конвертировать биткоины в доллары США и направлять пожертвования на проекты любого из трех сестринских фондов: Podari.Life в США, Gift of Life в Великобритании и «Подари жизнь» в России.

По данным «Подари жизнь», крипто-кошельки есть у многих фондов: Greenpeace, Save the Children, United Way. Цифровой кошелек позволяет принимать пожертвования из любой страны быстро, без ограничения суммы и без лишних комиссий.