Фонд помощи хосписам ВЕРА собирает продукты для Пасхи

13 апреля. ПРАВМИР. Фонд помощи хосписам ВЕРА обратился к москвичам с просьбой принести продукты для того, чтобы подопечные Фонда могли отпраздновать Пасху. Об этом написала в своем блоге директор Центра паллиативной медицины Нюта Федермессер.

В период с 14 по 17 апреля (с 10:00 до 19:00), все желающие могут принести в кулинарную школу «Хлеб и Еда» по адресу Москва, Слесарный пер, дом 2 декор пасхальный, яйца крашеные, кексы, куличи и прочую выпечку, зефир, пастилу, печенье, мармелад, кофе, чай в пакетиках.

Продукты будут переданы в хоспис №5 в Царицино, хоспис №2 в Дегунино, а также Центр Паллиативной Медицины на улице Двинцев.

Кроме того, продукты собирают в других местах Москвы и Подмосковья. Список адресов можно найти по следующей ссылке.

«Пациенты хосписов и в стационарах и дома ждут Пасху больше, чем мы с вами. Для кого-то это праздник, кто-то просто ждет в этот день гостей, но для многих – это край, граница. Люди часто ставят себе цель дожить до… и умирает в пасхальные 40 дней всегда больше народу, чем в другое время», – написала в блоге директор Центра паллиативной медицины Нюта Федермессер.

Волонтеры Фонда намерены испечь более 500 куличей к празднику для пациентов хосписов.