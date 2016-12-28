Фонд «Справедливая помощь»: Доктор Лиза, мы не подведем

28 декабря. ПРАВМИР. Фонд «Справедливая помощь» пообещал продолжать работу и «не подвести» Доктора Лизу.

Об этом говорится в заявлении сотрудников, опубликованном на сайте фонда:

«Эту фотографию сделал наш друг, замечательный фотограф Олег Баженов, 7 лет назад. Уже тогда Доктор Лиза, сотрудники и волонтеры «Справедливой помощи» ездили каждую среду на Павелецкий вокзал, кормили и лечили бездомных. Раздавали продукты и одежду малоимущим. Заботились о нескольких десятках безнадежно больных.

Не случились ещё жуткие лесные пожары 2010 года, не было наводнения в Крымске. Военный конфликт на Украине произойдёт гораздо позже, и война в Сирии тоже.

Но уже тогда, в далеком 2009 году была дружная и работящая команда Доктора Лизы, было планов громадье, и работы был вал. И казалось, нет нас счастливее, и казалось мы можем все!

И ведь смогли. Смогли в сто раз больше, чем мечталось!

Уберечь её не смогли.

Отправляясь в очередную командировку — на пожар ли, на войну ли — она успокаивала нас. Она — нас!

— Куколки мои, я скоро, ведите себя хорошо, не подведите…

Раздавала десятки поручений, последние наставления давала, наскоро выпивала стакан крепчайшего черного чая, возвращалась за забытым телефоном, обнимала ещё раз всех по кругу…

ДОКТОР ЛИЗА!

Мы помним все твои наставления.

Мы не подведём.

Пока есть те, кому нужна твоя помощь, пока есть те, кто хочет помочь тебе, мы будем работать».