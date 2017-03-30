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ФСБ объяснила обыски у подмосковных сайентологов

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30 марта. ПРАВМИР. Основанием для уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности сайентологов, в рамках которого проходят обыски в Подмосковье, стали многомиллионные заработки петербургской общины на продаже новым адептам просветительских программ, заявили в пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
ФСБ объяснила обыски у подмосковных сайентологов

«Специфика работы сайентологов заключается в приглашении людей в свои центры. Прохожих встречают на улице и приглашают в здание, где проводят тесты, после которых предлагают пройти программу самосовершенствования. За прохождение этих якобы просветительских программ люди платят деньги. Таким образом, фактически речь идет об осуществлении теневой предпринимательской деятельности, которая не облагается налогами. Эта деятельность проходила под контролем подмосковного центра, где прошли обыски», – сообщили Интерфаксу в управлении ФСБ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о заработках, исчисляемых миллионами рублей. При этом там добавили, что по делу никто не задержан.

Обыски в помещениях головной сайентологической организации в Московской области проходили в среду, а до этого – 21 июня 2016 года – правоохранительные органы провели обыски по 14 адресам в Петербурге, Москве и Ленинградской области.

Сайентологи – не первая религиозная организация, оказавшаяся в центре внимания государственных органов в последнее время. Неделю назад Минюст объявил о приостановке деятельности религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», которую заподозрили в экстремизме. Окончательное решение о том, запрещать ли работу организации в России, Верховный суд примет 5 апреля.

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