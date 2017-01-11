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ФСИН оборудовала общежития для приговоренных к принудительным работам

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11 января. ПРАВМИР. Федеральная служба исполнения наказаний России оборудовала специальные исправительные центры для тех, кто приговорен к принудительным работам.
ФСИН оборудовала общежития для приговоренных к принудительным работам

В конце 2016 года были открыты четыре исправительных центра. В городе Ишим Тюменской области, в городе Георгиевске Ставропольского края, в Рассказовском районе Тамбовской области и в городе Уссурийск Приморского края. Исправительные центры рассчитаны на 70 – 150 осужденных, пишет газета «Известия».

В таких центрах есть комнаты для проживания осужденных, места общего пользования, кухни и помещения для отдыха. В центры будут направляться люди, не совершавшие тяжких преступлений.

Первый приговоренный к исправительным работам появился в среду, 11 января, а Дагестане. Хасавюртовский суд своим решением отправил осужденного в исправительный центр № 1 УФСИН РФ по Ставропольскому краю.

24-летний житель Хасавюрта в октябре 2016 года был осужден к штрафу 15 тысяч рублей и 200 часам исправительных работ, которые должен был отработать на городском коммунальном предприятии. Однако осужденный отказался выплачивать штраф и не приступил к общественным работам. Хасавюртовский суд ужесточил наказание — теперь уклонист должен в течение 25 дней отработать 200 часов. При этом проживать осужденному придется в исправительном центре, а государство будет удерживать у него 15% зарплаты.

Скорее всего, будет осваивать одну из рабочих профессий в ООО «Ставсталь», ООО «Краснокумский кирпичный завод», ГУП «Минералводское ДРСУ» или ОАО «Хлебокомбинат Георгиевский». Именно с этими предприятиями у УФСИН России по Ставропольскому краю были достигнуты предварительные договоренности о трудоустройстве своих подопечных.

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