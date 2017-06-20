О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Генеральный консул Франции в Петербурге раздал еду бездомным

|
20 июня. ПРАВМИР. Генеральный консул Франции в Петербурге Тибо Фуррьер присоединился к акции «Ночной автобус» петербургского фонда «Ночлежка», чтобы покормить бездомных людей.
Генеральный консул Франции в Петербурге раздал еду бездомным

«Это драгоценный и поучительный опыт. Задача «Ночного автобуса» состоит не только в том, чтобы раздать пищу нуждающимся и оказать поддержку тем, кто оказался за чертой бедности, но и стать связующим звеном между двумя мирами, которые сосуществуют в двух параллельных измерениях, игнорируя друг друга», – сказал Фуррьер.

«Я хочу выразить признательность и восхищение сотрудникам и волонтерам Ночлежки, которые самоотверженно трудятся во благо самых беззащитных. Именно они напоминают нам глубокий смысл принципов гуманизма, солидарности и братства», – приводятся слова дипломата в официальной группе «Ночлежки» «Вконтакте».

«Ночной автобус» — один из гуманитарных проектов петербургской благотворительной организации «Ночлежка». Ежедневно по вечерам волонтеры выезжают на «Ночном автобусе» в отдаленные районы города, где раздают всем нуждающимся горячую еду, чистую одежду и средства гигиены, а также оказывают необходимую доврачебную медицинскую помощь.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
«Сами виноваты»: «Ночлежка» издаст книгу о жизни бездомных
«Сами виноваты»: «Ночлежка» издаст книгу о жизни бездомных
Новостная служба "Православие и мир"

Это фраза, которую нередко слышат в свой адрес нуждающиеся в помощи

Разноцветные стены, wi-fi – это «Ночлежка» для бездомных в Петербурге
Разноцветные стены, wi-fi – это «Ночлежка» для бездомных в Петербурге
Надежда Калашникова

Ночлежка для бездомных: разноцветные стены, веселые слоганы, wi-fi...

«Ночлежка» собирает куличи и пасхальные яйца для бездомных Петербурга
«Ночлежка» собирает куличи и пасхальные яйца для бездомных Петербурга
Новостная служба "Православие и мир"

Все собранные куличи и яйца будут раздаваться бездомным людям на стоянках «Ночного автобуса», в приюте «Ночлежки»…

Благотворительный фонд
Срочное лекарство от меланомы  
Срочное лекарство от меланомы  
93% собрано / 15200 руб. осталось
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
52% собрано / 2117551.08 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Глава Карелии призвал проверить действия выживших при ЧП на Ладоге
Новостная служба "Православие и мир"

Следственные органы должны дать оценку этой легкомысленности подростков, уверен и.о. главы Карелии

"
В Москве задержали похитительницу иконы XIX века
Новостная служба "Православие и мир"

Женщина украла икону «Усекновение главы Иоанна Крестителя» из храма Пимена Великого

"
Обнародован проект переноса выходных дней в России на 2018 год
Новостная служба "Православие и мир"

На Новый год и Рождества россияне будут отдыхать 10 дней, а в мае четыре дня

Все статьи автора
Статьи Дня
Николай Дроздов: «Кто ткнул в точку Вселенной?»
Валерия Михайлова

Ученому и телеведущему сегодня 80 лет!

В тюрьме мы часто имеем дело не c преступником, а с жертвой
Кирилл Миловидов

Как тюремный священник Константин Кобелев выступил в защиту прихожанина

Многодетная мать: вернуться в храм ближе к пенсии
Денис Собур

Не надо изобретать новых грехов формата «кормила грудью в храме, хотя и…

самое читаемое

“Если вам дети на службе мешают, значит, вы плохо молитесь!”15,056

“У нее один здоровый, а у меня двое больных”11,690

Млечный путь благочестия11,142

Кормить грудью во время службы? Да на здоровье!7,785

Запас прочности5,924

Двойное условие свободы4,798

Со мной все хорошо! Когда мы отрицаем страшный диагноз3,431

Папа может3,429

Митрополит Антоний Сурожский: Три года, чтобы стать православным3,201

На экзамене нельзя, а в храме можно?2,461

лучшие авторы

Новостная служба16,069

Анна Данилова15,056

Анна Уткина11,690

Архимандрит Савва (Мажуко)11,142

Священник Сергий Круглов7,785

Инокиня Евгения (Сеньчукова)5,924

Ирина Дуденкова4,798

Дарья Рощеня3,431

Надежда Прохорова3,429

Митрополит Антоний Сурожский3,201

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть