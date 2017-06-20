Генеральный консул Франции в Петербурге раздал еду бездомным

20 июня. ПРАВМИР. Генеральный консул Франции в Петербурге Тибо Фуррьер присоединился к акции «Ночной автобус» петербургского фонда «Ночлежка», чтобы покормить бездомных людей.

«Это драгоценный и поучительный опыт. Задача «Ночного автобуса» состоит не только в том, чтобы раздать пищу нуждающимся и оказать поддержку тем, кто оказался за чертой бедности, но и стать связующим звеном между двумя мирами, которые сосуществуют в двух параллельных измерениях, игнорируя друг друга», – сказал Фуррьер.

«Я хочу выразить признательность и восхищение сотрудникам и волонтерам Ночлежки, которые самоотверженно трудятся во благо самых беззащитных. Именно они напоминают нам глубокий смысл принципов гуманизма, солидарности и братства», – приводятся слова дипломата в официальной группе «Ночлежки» «Вконтакте».

«Ночной автобус» — один из гуманитарных проектов петербургской благотворительной организации «Ночлежка». Ежедневно по вечерам волонтеры выезжают на «Ночном автобусе» в отдаленные районы города, где раздают всем нуждающимся горячую еду, чистую одежду и средства гигиены, а также оказывают необходимую доврачебную медицинскую помощь.