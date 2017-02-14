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Генпрокуратура Грузии: Арестован священнослужитель, который собирался отравить «высокопоставленного представителя Патриархии»

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13 февраля. ПРАВМИР. Глава службы управления имуществом Грузинской Патриархии священнослужитель Георгий Мамаладзе был арестован 10 февраля по обвинению в подготовке убийства.
Генпрокуратура Грузии: Арестован священнослужитель, который собирался отравить «высокопоставленного представителя Патриархии»

«Расследование началось после того, как в прокуратуру 2 февраля обратился гражданин, который сообщил, что его знакомый священнослужитель Георгий Мамаладзе попросил его о помощи в приобретения отравляющего вещества цианида. Во время встречи со священником заявитель выяснил, что яд нужен был для покушения на жизнь высокопоставленного духовного лица», – заявил на специальном брифинге главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, сообщает «Новости-Грузия».

Он подтвердил, что Мамаладзе был арестован в Тбилисском аэропорту 10 февраля, когда собирался вылететь в Германию, где сейчас находится Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II и его ближайшее окружение.

Следствием установлено, что Мамаладзе удалось приобрести цианид. Отравляющее вещество обнаружили во время обыска его личных вещей в аэропорту.

Кроме того, в доме, где проживает Мамаладзе, при обыске было обнаружено огнестрельное оружие кустарного производства и боевые патроны. По данным следствия, это оружие также было приобретено и хранилось незаконно.

12 февраля на основании ходатайства прокуратуры Тбилисский городской суд принял решение выбрать Георгию Мамаладзе заключение в качестве меры пресечения. Ведется следствие по нескольким статьям, предусматривающим наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 15 лет.

Прокурор отметил, что сам Георгий Мамаладзе не признает себя виновным в предъявленных обвинениях.

«Мы заявляем, что готовилось убийство. Исходя из специфики дела мы не хотим разглашать детали следствия», – сказал Шотадзе, отвечая на вопрос, идет ли речь о покушении на Патриарха.

По словам прокурора, следствие уже разработало версию, против кого готовилось покушение, однако на этом этапе он воздерживается уточнять имена. Мотивом покушения следствие на данном этапе считает личную выгоду.

Ранее СМИ сообщили о том, что Патриарха всея Грузии Илию II пытались отравить.

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