Генпрокуратура квалифицировала взрыв в Петербурге как теракт

3 апреля. ПРАВМИР. Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной назвал терактом произошедшие в Петербурге взрывы.

«Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению теракта, чтобы подобное в будущем не повторялось», – цитирует Куренного ТАСС.

«Мы выражаем соболезнования родственникам погибших и всем, кто пострадал», – сказал официальный представитель ведомства.

Он подчеркнул, что расследованием взрыва занимаются следственные органы, но начатая прокурорская проверка «затронет абсолютно все аспекты», к ней будут подключены и сотрудники транспортной прокуратуры.

По уточненным данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва в петербургском метро девять человек погибли, 20 получили ранения.