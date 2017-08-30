Генпрокуратура проверит программу «Пока все дома»

30 августа. ПРАВМИР. Генпрокуратура начала проверку возможных нарушений при съемках программы «Пока все дома», которая выходила на Первом канале.

«Генпрокуратура РФ организовала проверку сведений, ранее размещенных в ряде СМИ о нарушениях при съемках популярной телепрограммы “Пока все дома”. Особое внимание будет уделено использованию 110 млн рублей, выделенных, по данным СМИ, Минобрнауки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», – говорится в сообщении надзорного ведомства, которое цитирует Интерфакс.

В середине августа стало известно, что передача «Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале. Телеканал разорвал контракт с производителем программы.

Как ранее сообщали СМИ, компании, которые принадлежат создателям программы «Пока все дома», получили финансирование на создание видеороликов о детях-сиротах одновременно из нескольких источников. На канале объяснили закрытие программы снижающимися рейтингами и испорченной репутацией.