Генпрокуратура: Росгидромет ошибся при прогнозировании майского урагана в Москве

29 августа. ПРАВМИР. Генпрокуратура проинформировала главу Минприроды Сергея Донского об ошибке Росгидромета, которая привела к «катастрофическим последствиям» урагана 29 мая.

Надзорное ведомство попросил главу Минприроды Сергея Донского активизировать работу «по повышению точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям», пишет «Коммерсант» со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

Прокуроры пришли к выводу, что «одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз, предоставленный ФГБУ “Центральное УГМС”, согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17–22 м/с».

Жертвами прошедшего в Москве и Московской области 29 мая урагана стали 16 человек, ранения получили около 200. Ветром, достигавшем скорости 30 м/с, было повреждено более 30 тысяч деревьев, свыше 2 тысяч автомобилей, кровли сотен зданий, нарушено электроснабжение в жилых помещениях 18,3 тысяч граждан. По предварительным оценкам, размер причиненного ущерба составил около 200 млн рублей.

По данным Генпрокуратуры, государственная сеть мониторинга атмосферного воздуха сегодня отсутствует в ряде регионов, в том числе в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе, а также Алтайском крае. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха не ведутся в 45 городах с населением свыше 100 тысяч человек, а в трети городов Российской Федерации количество действующих стационарных постов государственной сети наблюдений не соответствует нормативам.

Ураган обрушился на Москву и область 29 мая. В МЧС России тогда заявили, что граждан не оповестили по СМС о надвигающемся урагане, поскольку поступивший 29 мая от Росгидромета прогноз погоды не подпадал под критерии ЧС, так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с.

В ответ директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заверил, что прогноз неблагоприятных метеоусловий, данный московскими метеорологами на 29 мая, был точным и своевременным; кроме того, он был правильно интерпретирован МЧС России.