Герои года: 118 реальных историй спасения

Почти ежедневно «Правмир» рассказывает об историях спасения людей, которые происходят в разных уголках нашей страны. Люди, которые становятся случайными очевидцами трагедии, вдруг бросают все и, рискуя жизнью, помогают своему ближнему. «Правмир» предлагает вместе вспомнить героев уходящего года и помолиться за них и спасенных ими людей.