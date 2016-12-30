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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
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Герои года: 118 реальных историй спасения

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Почти ежедневно «Правмир» рассказывает об историях спасения людей, которые происходят в разных уголках нашей страны. Люди, которые становятся случайными очевидцами трагедии, вдруг бросают все и, рискуя жизнью, помогают своему ближнему. «Правмир» предлагает вместе вспомнить героев уходящего года и помолиться за них и спасенных ими людей.
Герои года: 118 реальных историй спасения

Из огня

24-летний житель Ставрополя вынес из огня младенца, бабушку и инвалида-колясочника

Нижегородские рабочие спасли четверых детей из огня в ковше погрузчика

Архангельского школьника наградили за спасение пассажиров горящего автобуса

Замначальника отдела ГИБДД Екатеринбурга спас из огня женщину и инвалида

Тракторист спас от пожара деревню в Тульской области

Глава МЧС наградил двух школьников за спасение людей

Два друга вытащили ребенка из горящей квартиры на 30-метровой высоте

Житель Новосибирской области вытащил из горящего дома пятерых детей

Во Владимирской области пятиклассники спасли от огня деревню

Учитель физкультуры спас двоих детей и их бабушку из огня в Кузбассе

В Ржеве двое прохожих спасли инвалида из огня

Житель Абакана награжден за спасение ребенка из огня за минуты до взрыва

Под Волгоградом военнослужащие спасли семью с инвалидом из горящей «ГАЗели»

12-летний мальчик вынес из огня младшую сестру и кота

Шестилетний ребенок спас свою семью на пожаре

В Ростовской области наградят девочку, спасшую из огня четверых детей

В Подмосковье таксист спас ребенка из горящего автомобиля

Пермский полицейский спас ребенка во время пожара

В Ульяновской области два парня спасли пенсионеров на пожаре

Дыма много, шел по звуку: мужчина спас спящего соседа во время пожара

Житель Брянской области вынес трех людей из горящего дома

Житель Бурятии спас незрячего мужчину во время пожара

В Мурманске МЧС наградит ребенка за проявленное на пожаре мужество

Омский полицейский вынес из огня пожилого инвалида

Сотрудник волгоградской колонии вынес человека из взорвавшегося дома

Раз забор, два забор: житель Тулы спас ребенка из горящего дома

Новосибирский пенсионер вытащил соседа из охваченной огнем квартиры

Двое полицейских на руках вынесли парализованного из горящего дома

Житель Иркутской области вынес из горящего дома соседского грудничка

В Прикамье наградили участкового, спасшего ребенка во время пожара

Десятилетний школьник спас годовалую сестру во время пожара

Житель Петрозаводска спас женщину с ребенком во время пожара

Орловский школьник, рискуя жизнью, бросился спасать пожилого соседа

Семилетний мальчик спас полуторагодовалых брата и сестру на пожаре

В Омске сотрудник колонии спас семью из пяти человек на пожаре

В Башкирии подросток спас женщину из горящего дома

Полицейский из Нефтеюганска спас двух детей на пожаре в Дагестане

Семилетний мальчик дважды забегал в горящий дом ради спасения сестер

В Вологде сотрудник полиции спас бездомную женщину во время пожара

Из-подо льда

Прихожанин храма спас провалившегося под лед ребенка в Оренбуржье

Во Владимире студент спас тонущих рыбаков

Глава МЧС России наградил школьника из Суздаля за спасение утопающего

Полицейский спас троих рыбаков с оторвавшейся льдины в Приангарье

Житель Энгельса, рискуя жизнью, спас трех собак, провалившихся под лед

Уроки ОБЖ не прошли даром: школьник вытащил первоклашку из-подо льда

Костромич босиком бросился на спасение упавшей в полынью собаки

Алтайский рыбак выложил видео спасения лосенка, провалившегося под лед

Саратовский школьник спас друга, провалившегося под лед

Тюменец спас мальчика из-подо льда, пока прохожие смотрели издалека

В нужное время в нужном месте

Пожарный спас двухлетнего малыша, приняв на себя полтонны снега

В Серове молодой человек поймал выпавшую с 4 этажа годовалую девочку

В Иркутской области полицейский спас выпавшего из окна ребенка

Сотрудники футбольного клуба «Уфа» спасли сбитую автомобилем девушку

Знаменитый гандболист спас от смерти дочь священника в Сочи

Турист из Москвы спас замерзавшую на вершине Эльбруса собаку

В Бурятии наградили школьника, более суток просидевшего с брошенным младенцем

В Кремле наградили екатеринбуржца, спасшего выпавшую из окна девочку

В Дагестане собирают деньги мужчине, раненому при спасении человека

Москвич спас упавшего в шахту лифта подростка

В Ингушетии юноша спас ребенка, провалившегося в канализационный люк

В Кузбассе машинист тепловоза спас замерзавшего на путях пенсионера

В Чечне наградят 16-летнего подростка за спасение утопающего младенца

Школьник из Стерлитамака заботится о девочке, которую спас от гибели

В Удмуртии студент спас выброшенного в мусорный бак младенца

Профессионалы на своем месте

Бойцу ППС, отдавшему одежду замерзающим на трассе, ампутировали пальцы

Пожарный из Оренбуржья награжден медалью Церкви за спасение 18 человек из снежного затора

Полицейский в Смоленской области вызволил из горящей квартиры больную женщину

Таджикский мигрант вернул покупателю потерянные полмиллиона

Сотрудники ДПС нырнули в ледяную воду ради спасения пожилой пары

Врач, спасший женщину от смерти на борту самолета: «Я оказался в нужное время в нужном месте»

Полицейские вернули к жизни 1,5-годовалую девочку в Подмосковье

Отдыхавший на пляже в Подмосковье врач вывел мальчика из состояния клинической смерти

«Я понимал, что плыву в одну сторону»: тренер спас тонущую семью в Анапе

В Ярославле тренер по парусному спорту спас прыгнувшего с моста мужчину

В Приморье инспектор ДПС спас людей из тонущего автомобиля

Глава Минздрава РФ спасла жизнь пассажирке прямо на борту самолета

Врач из ставропольского роддома спас двух людей, попавших в ДТП

Полицейский спас жертву ДТП, едва не погибшую от взрыва машины

Полицейский нашел работу мужчине, которого спас от самоубийства

«Господи, только бы успеть!»: киевский священник спас женщину от самоубийства

Сержант МЧС спас девушку из-под колес электрички

Молодой росгвардеец в течение часа спасал жизнь незнакомцу

Врач баскетбольного клуба «Парма» спас жизнь пассажиру самолета

Медик спас девушку, пытавшуюся прыгнуть с моста в Улан-Удэ

Известный хирург спас жизнь человеку на борту самолета

Полицейский бросился в канал имени Москвы, чтобы спасти женщину

Саратовский полицейский спас тонущих мужчину и ребенка

Из воды

Архангельский подросток спас тонущую в Северной Двине 7-летнюю девочку

14-летний ульяновский школьник спас тонущего инвалида

В Марий Эл 10-летний мальчик спас тонущего товарища

В Вологодской области восьмиклассник спас тонувшего в пруду 4-летнего мальчика

Житель Якутска вытащил с середины озера двоих детей

В Кузбассе семиклассник спас тонущего 8-летнего ребенка

В Смоленске второклассник спас из воды 3-летнего ребенка

Шестиклассник спас тонувшую девятилетнюю девочку в Томской области

12-летний школьник вытащил из пруда тонущего первоклассника

В Кузбассе семейная пара спасла тонувшую 6-летнюю девочку

Многодетная мать из Омска спасла упавшего с моста в реку мальчика

Житель Перми спас спасателей МЧС

Балерина Омского театра спасла тонущую в реке девочку

В Пермском крае школьник спас утопающего взрослого мужчину

В Омской области полицейские и сельчане спасли тонущих детей

Супруги из Ижевска спасли четырех тонущих рыбаков

Интернет-пользователи подарили мальчику велосипед за спасение щенка из канавы с водой

Не умеющая плавать чеченка спасла двух детей на Каспийском море

Восьмиклассница спасла двух тонущих мальчиков

Житель Чечни спас женщину, едва не утонувшую в свой день рождения

Глава МЧС наградил 12-летнюю девочку, спасавшую детей на Сямозере

В Новосибирске первоклассник спас тонущую полуторагодовалую девочку

Омский студент спас тонущую девочку, пока толпа молча смотрела

«Она уже не дышала…»: подросток спас тонущую в реке девочку

Двое астраханцев спасли тонувшую в реке семью из 8 человек, включая младенца

Кировчанин нырнул в ледяной пруд, чтобы спасти ребенка

«Спасибо, что живой»: новосибирец спас едва не утонувшего в реке мужчину

Герои посмертно

Астраханский пенсионер утонул, спасая двух детей

Глава МЧС по Приморскому краю погиб при спасении людей

Путин присвоил звание Героя России расстрелянному полицейскому

Кировчанин спас 39 пассажиров автобуса ценой собственной жизни

Российский военный героически погиб под Пальмирой, вызвав огонь на себя

«Это был не приказ»: Биробиджан прощается с погибшими в Сирии медиками

В Приангарье полицейский утонул, спасая пьяного водителя

Девятилетний мальчик ценой своей жизни спас друга, провалившегося под лед

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