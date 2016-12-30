Герои года: 118 реальных историй спасения

Из огня
24-летний житель Ставрополя вынес из огня младенца, бабушку и инвалида-колясочника
Нижегородские рабочие спасли четверых детей из огня в ковше погрузчика
Архангельского школьника наградили за спасение пассажиров горящего автобуса
Замначальника отдела ГИБДД Екатеринбурга спас из огня женщину и инвалида
Два друга вытащили ребенка из горящей квартиры на 30-метровой высоте
Житель Новосибирской области вытащил из горящего дома пятерых детей
Во Владимирской области пятиклассники спасли от огня деревню
Учитель физкультуры спас двоих детей и их бабушку из огня в Кузбассе
Житель Абакана награжден за спасение ребенка из огня за минуты до взрыва
Под Волгоградом военнослужащие спасли семью с инвалидом из горящей «ГАЗели»
В Ростовской области наградят девочку, спасшую из огня четверых детей
В Ульяновской области два парня спасли пенсионеров на пожаре
Дыма много, шел по звуку: мужчина спас спящего соседа во время пожара
В Мурманске МЧС наградит ребенка за проявленное на пожаре мужество
Сотрудник волгоградской колонии вынес человека из взорвавшегося дома
Раз забор, два забор: житель Тулы спас ребенка из горящего дома
Новосибирский пенсионер вытащил соседа из охваченной огнем квартиры
Двое полицейских на руках вынесли парализованного из горящего дома
Житель Иркутской области вынес из горящего дома соседского грудничка
В Прикамье наградили участкового, спасшего ребенка во время пожара
Житель Петрозаводска спас женщину с ребенком во время пожара
Орловский школьник, рискуя жизнью, бросился спасать пожилого соседа
Семилетний мальчик спас полуторагодовалых брата и сестру на пожаре
В Омске сотрудник колонии спас семью из пяти человек на пожаре
Полицейский из Нефтеюганска спас двух детей на пожаре в Дагестане
Семилетний мальчик дважды забегал в горящий дом ради спасения сестер
В Вологде сотрудник полиции спас бездомную женщину во время пожара
Из-подо льда
Прихожанин храма спас провалившегося под лед ребенка в Оренбуржье
Глава МЧС России наградил школьника из Суздаля за спасение утопающего
Полицейский спас троих рыбаков с оторвавшейся льдины в Приангарье
Житель Энгельса, рискуя жизнью, спас трех собак, провалившихся под лед
Уроки ОБЖ не прошли даром: школьник вытащил первоклашку из-подо льда
Костромич босиком бросился на спасение упавшей в полынью собаки
Алтайский рыбак выложил видео спасения лосенка, провалившегося под лед
Тюменец спас мальчика из-подо льда, пока прохожие смотрели издалека
В нужное время в нужном месте
Пожарный спас двухлетнего малыша, приняв на себя полтонны снега
В Серове молодой человек поймал выпавшую с 4 этажа годовалую девочку
В Иркутской области полицейский спас выпавшего из окна ребенка
Сотрудники футбольного клуба «Уфа» спасли сбитую автомобилем девушку
Турист из Москвы спас замерзавшую на вершине Эльбруса собаку
В Бурятии наградили школьника, более суток просидевшего с брошенным младенцем
В Кремле наградили екатеринбуржца, спасшего выпавшую из окна девочку
В Дагестане собирают деньги мужчине, раненому при спасении человека
В Ингушетии юноша спас ребенка, провалившегося в канализационный люк
В Кузбассе машинист тепловоза спас замерзавшего на путях пенсионера
В Чечне наградят 16-летнего подростка за спасение утопающего младенца
Школьник из Стерлитамака заботится о девочке, которую спас от гибели
В Удмуртии студент спас выброшенного в мусорный бак младенца
Профессионалы на своем месте
Бойцу ППС, отдавшему одежду замерзающим на трассе, ампутировали пальцы
Пожарный из Оренбуржья награжден медалью Церкви за спасение 18 человек из снежного затора
Полицейский в Смоленской области вызволил из горящей квартиры больную женщину
Сотрудники ДПС нырнули в ледяную воду ради спасения пожилой пары
Врач, спасший женщину от смерти на борту самолета: «Я оказался в нужное время в нужном месте»
Полицейские вернули к жизни 1,5-годовалую девочку в Подмосковье
Отдыхавший на пляже в Подмосковье врач вывел мальчика из состояния клинической смерти
«Я понимал, что плыву в одну сторону»: тренер спас тонущую семью в Анапе
В Ярославле тренер по парусному спорту спас прыгнувшего с моста мужчину
Глава Минздрава РФ спасла жизнь пассажирке прямо на борту самолета
Врач из ставропольского роддома спас двух людей, попавших в ДТП
Полицейский спас жертву ДТП, едва не погибшую от взрыва машины
Полицейский нашел работу мужчине, которого спас от самоубийства
«Господи, только бы успеть!»: киевский священник спас женщину от самоубийства
Врач баскетбольного клуба «Парма» спас жизнь пассажиру самолета
Полицейский бросился в канал имени Москвы, чтобы спасти женщину
Из воды
Архангельский подросток спас тонущую в Северной Двине 7-летнюю девочку
В Вологодской области восьмиклассник спас тонувшего в пруду 4-летнего мальчика
Шестиклассник спас тонувшую девятилетнюю девочку в Томской области
Многодетная мать из Омска спасла упавшего с моста в реку мальчика
В Омской области полицейские и сельчане спасли тонущих детей
Интернет-пользователи подарили мальчику велосипед за спасение щенка из канавы с водой
Не умеющая плавать чеченка спасла двух детей на Каспийском море
Житель Чечни спас женщину, едва не утонувшую в свой день рождения
Глава МЧС наградил 12-летнюю девочку, спасавшую детей на Сямозере
В Новосибирске первоклассник спас тонущую полуторагодовалую девочку
Омский студент спас тонущую девочку, пока толпа молча смотрела
Двое астраханцев спасли тонувшую в реке семью из 8 человек, включая младенца
«Спасибо, что живой»: новосибирец спас едва не утонувшего в реке мужчину
Герои посмертно
Путин присвоил звание Героя России расстрелянному полицейскому
Кировчанин спас 39 пассажиров автобуса ценой собственной жизни
Российский военный героически погиб под Пальмирой, вызвав огонь на себя
«Это был не приказ»: Биробиджан прощается с погибшими в Сирии медиками
Девятилетний мальчик ценой своей жизни спас друга, провалившегося под лед