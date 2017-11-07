Глава англиканской церкви встретится в Москве с Патриархом Кириллом

7 ноября. ПРАВМИР. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби планирует приехать 20 ноября в Москву для встречи с Патриархом Кириллом.

Официальный трехдневный визит станет ответным – осенью 2016 года Джастин Уэлби принимал главу РПЦ и российскую делегацию в своей лондонский резиденции, Ламбетском дворце. Как сообщает сайт Ино.ТВ, со ссылкой на The Times, встреча в Москве «сигнализирует о растущей важности Православной Церкви в мире». Издание отмечает, что на сегодняшний день она является «одной из крупнейших, богатейших и влиятельнейших церквей в мире».

Духовные лидеры обсудят помощь христианам на Ближнем Востоке и возможности более тесного сотрудничества церквей по социальным и моральным вопросам. В планах британской делегации поднять вопросы об отношении к абортам, гомосексуализму и женщинам-священникам.

В рамках визита Архиепископа Кентерберийсого в Россию также состоится назначение нового капеллана Англиканской церкви Св. Андрея в Москве – им станет преподобный Малкольм Роджерс.