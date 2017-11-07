О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
9
ноября
в 19:00
Киноклуб «Правмир» – легендарный фильм Чарли Чаплина «Малыш»
Навигация
Важные темы:

Глава англиканской церкви встретится в Москве с Патриархом Кириллом

|
7 ноября. ПРАВМИР. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби планирует приехать 20 ноября в Москву для встречи с Патриархом Кириллом.
Глава англиканской церкви встретится в Москве с Патриархом Кириллом
Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Официальный трехдневный визит станет ответным – осенью 2016 года Джастин Уэлби принимал главу РПЦ и российскую делегацию в своей лондонский резиденции, Ламбетском дворце. Как сообщает сайт Ино.ТВ, со ссылкой на The Times, встреча в Москве «сигнализирует о растущей важности Православной Церкви в мире». Издание отмечает, что на сегодняшний день она является «одной из крупнейших, богатейших и влиятельнейших церквей в мире».

Духовные лидеры обсудят помощь христианам на Ближнем Востоке и возможности более тесного сотрудничества церквей по социальным и моральным вопросам. В планах британской делегации поднять вопросы об отношении к абортам, гомосексуализму и женщинам-священникам.

В рамках визита Архиепископа Кентерберийсого в Россию также состоится назначение нового капеллана Англиканской церкви Св. Андрея в Москве – им станет преподобный Малкольм Роджерс.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Патриарх Кирилл: Невозможно изолировать Церковь от народа, потому что Церковь — это и есть народ
Патриарх Кирилл: Невозможно изолировать Церковь от народа, потому что Церковь — это и есть народ
Святейший Патриарх Кирилл

Никаким средствами сегодня невозможно закрыть наши уста!

Патриарх Кирилл: Если мы не воспитаем собственный народ, его будут воспитывать другие
Патриарх Кирилл: Если мы не воспитаем собственный народ, его будут воспитывать другие
Святейший Патриарх Кирилл

Сегодня в России ищут образ будущего

Президент еврейской общины поблагодарил Патриарха Кирилла за борьбу с антисемитизмом
Президент еврейской общины поблагодарил Патриарха Кирилла за борьбу с антисемитизмом
Новостная служба "Православие и мир"

Раввин также отметил вклад Патриарха в развитие межрелигиозных отношений в России

Благотворительный фонд
Дьяконова Настя: Необычный ребенок
Дьяконова Настя: Необычный ребенок
68% собрано / 63279 руб. осталось
9 месяцев реабилитации для особых детей
9 месяцев реабилитации для особых детей
2% собрано / 5728386 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Митрополит Иларион: Россия без революции могла достичь гораздо больших успехов
Новостная служба "Православие и мир"

Глава ОВЦС: Церковь вынесла свою оценку революции, когда канонизировала около двух тысяч новомучеников и исповедников

"
Патриарх Кирилл выразил соболезнования американскому народу в связи с трагедией в Техасе
Новостная служба "Православие и мир"

Патриарх Кирилл: «Подобным актам насилия нет и не может быть никакого оправдания»

"
Бурятские полицейские спасли 12 человек из горящего дома
Новостная служба "Православие и мир"

Один из полицейских-героев спасал людей из пожара и раньше

Все статьи автора
Статьи Дня
Рождение нового человека
Протоиерей Андрей Кордочкин

Любая попытка синтезировать коммунизм и православие – это или глупость, или мимикрия

Мой 1917-й
Оксана Головко

Хроники авторов Правмира

17 мгновений революции (фото)
Редакция портала "Православие и мир"

Петроград и Москва, красногвардейцы и юнкера, расстрелянный Кремль и торжество победителей...

самое читаемое

Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с Церковью104,423

С чего ты взял, что Господь на твоей стороне?19,336

Церковь в Техасе – до трагедии (фото)7,688

Мы забываем, что перед нами человек, а не “сволочь, опять нажрался!”7,328

Почему мы ностальгируем по СССР?3,503

Епископ Ахтубинский Антоний: Священство – это ради Иисуса, а не ради хлеба куса3,304

Неизвестный расстрелял прихожан церкви на юге Техаса2,467

Мой внук, не делай революции…2,193

Елоховский приход был равен процветающему уездному городу…2,087

Церковь чтит память иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»1,876

лучшие авторы

Новостная служба120,203

Архимандрит Андрей (Конанос)19,336

Иван Алексюк7,328

Сергей Худиев3,503

Дарья Рощеня3,304

Оксана Головко2,469

Редакция портала "Православие и мир"2,437

Иван Савин2,193

Сергей Дурылин2,087

Святейший Патриарх Кирилл702

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить