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Глава Бурятии вызвал “скорую” человеку, внезапно упавшему на остановке

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12 октября. ПРАВМИР. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, как вызвал "скорую" упавшему с приступом и разбившему голову человеку.
Глава Бурятии вызвал “скорую” человеку, внезапно упавшему на остановке

“Только что на остановке на площади Советов возле полицейского поста передо мной упал парень лет 30 и ударился затылком. Сильно разбил голову. Крови много набежало. Я не врач, но похоже у него был эпилептический приступ. Его скрутило и судороги били. Вызвал скорую. Ввёл оператора 03 в легкий ступор, потому что когда оператор по телефону оформляла вызов и попросила представиться – представился. По-моему не поверила. Но скорая приехала быстро”, – написал глава республики на своей странице в Facebook.

Со стороны, однако, ситуация выглядела неоднозначно.

“Стою я, передо мной лежит парень в крови, моя охрана (которая переворачивала парня на бок и поддерживала его), у охраны руки в крови. Прохожие, кто не видел начала ситуации, косились и я даже не знаю, какие мысли при виде этой картины им в голову приходили”, – написал Цыденов.

Глава Бурятии пожелал молодому человеку “быстрее подлечиться”.

“Надеюсь без последствий для него все пройдёт”, – заключил он.

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