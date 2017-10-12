Глава Бурятии вызвал “скорую” человеку, внезапно упавшему на остановке

12 октября. ПРАВМИР. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, как вызвал "скорую" упавшему с приступом и разбившему голову человеку.

“Только что на остановке на площади Советов возле полицейского поста передо мной упал парень лет 30 и ударился затылком. Сильно разбил голову. Крови много набежало. Я не врач, но похоже у него был эпилептический приступ. Его скрутило и судороги били. Вызвал скорую. Ввёл оператора 03 в легкий ступор, потому что когда оператор по телефону оформляла вызов и попросила представиться – представился. По-моему не поверила. Но скорая приехала быстро”, – написал глава республики на своей странице в Facebook.

Со стороны, однако, ситуация выглядела неоднозначно.

“Стою я, передо мной лежит парень в крови, моя охрана (которая переворачивала парня на бок и поддерживала его), у охраны руки в крови. Прохожие, кто не видел начала ситуации, косились и я даже не знаю, какие мысли при виде этой картины им в голову приходили”, – написал Цыденов.

Глава Бурятии пожелал молодому человеку “быстрее подлечиться”.

“Надеюсь без последствий для него все пройдёт”, – заключил он.