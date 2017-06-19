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Глава микрофинансовой организации простил клиентам долги, увидев их быт

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19 июня. ПРАВМИР. Глава одной из микрофинансовой организации Челябинской области, увидев, как живут его клиенты, простил им долги.
Глава микрофинансовой организации простил клиентам долги, увидев их быт

Судебные приставы Челябинской области организовали совместный рейд вместе с директором одной из микрофинансовых организаций по должникам компании.

«В Коркино судебные приставы, устав от обвинений в бездействии и бесконечных требований директора микрофинансовой организации осуществить фактическое взыскание долгов с нескольких клиентов, решили показать взыскателю свою работу с данной категорией должников», – говорится в управления ФССП.

В ходе рейда взыскатели посетили две семьи – 26-летнего Николая Б. и 30-летней М.

Долг Николая микрофинансовой организации составляет 67 тысяч рублей. Во время рейда застать его не удалось.

«Дома оказались старенький дедушка и трое детей. Они пояснили, что Николай работает пастухом, вернется затемно. Пока пристав разговаривала с обитателями дома, взыскатель, требовавший до этого ареста имущества, обескураженно осматривался – в жилище не было ничего, что могло бы представлять ценность. Составляя акт об отсутствии имущества, подлежащего описи и аресту, пристав заметила на глазах взыскателя, директора микрофинансовой организации, слезы», – говорится в сообщении.

Выйдя из дома и незаметно вытирая глаза, мужчина смущенно сказал, что попала соринка, отмечается в релизе.

Вторая должница задолжала кредитору 37 тысяч рублей. Женщина тоже не имела официального трудоустройства и не владела имуществом. Гостей встретили молодой парень и двое детей, как он пояснил, его племянники.

«Обстановка там также была очень скромной, ничего лишнего. На вопрос взыскателя, как живете, дети очень искренно и непосредственно сообщили, что живут хорошо, раньше жили лучше – была собака, а теперь ее продали, потому что кормить нечем», – говорится в сообщении.

Директор МФО признался, что слезы на глазах были не от соринки, а от сострадания своим клиентам. Он не ожидал, что причина нарушения условий кредитных договоров со стороны заемщиков заключается не в халатности и необязательности клиентов, а в их непростых жизненных обстоятельствах.

Со слов взыскателя, он намерен лично навестить еще нескольких клиентов, принудительное взыскание с которых не дало результатов, после чего решить вопрос об отзыве исполнительных листов.

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