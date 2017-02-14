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Глава Минобрнауки призывает сформировать «правильный корпус» детской литературы

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14 февраля. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости создать перечень хороших детских книг для использования в детсадах.
Глава Минобрнауки призывает сформировать «правильный корпус» детской литературы

«Мы перестали читать. Человека нельзя сформировать, если он не читает», – сказала Васильева, выступая на всероссийском форуме «Взаимодействие семьи, школы, советов женщин в гражданском и патриотическом воспитании подрастающего поколения».

«Я хочу попросить вас вот о чем, чтобы мы вместе с вами, если хотите, глагол “навалились”, потому что, начиная с детского сада, должен быть определенный, очень правильный корпус той самой литературы, которую читают наши маленькие детки», – цитирует Васильеву ТАСС.

Кроме того, Васильева заявила о поддержке закона о трудовом воспитании школьников. «Я знаю, что ваши коллеги в Думе готовят вообще закон о трудовом воспитании школьников, который мы будем поддерживать обеими руками», – сказала Васильева, обращаясь к члену Совета Федерации Екатерине Лаховой.

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