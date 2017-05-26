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Глава МВД наградил полицейских за мужество при спасении людей

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26 мая. ПРАВМИР. Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам полиции за мужество при спасении людей.
Глава МВД наградил полицейских за мужество при спасении людей

Торжественная церемония состоялась в четверг, 25 мая. «11 полицейских из разных регионов России при исполнении служебного долга и во внерабочее время в экстремальных ситуациях действовали смело и решительно. Они шагнули навстречу чужой беде. Рискуя собственной жизнью, спасли тех, кто оказался перед лицом смертельной опасности – в огне пожара, в ледяной воде замерзающей реки или на рельсах перед приближающимся поездом», – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские получили государственные и ведомственные награды, в числе которых медали «За спасение погибавших», «За доблесть в службе», «За смелость во имя спасения».

«Несмотря на разные должности, звания, возраст, всех объединяют два важнейших качества – неравнодушие и самоотверженность», – сказал министр. По его словам, именно такие поступки укрепляют авторитет полиции в обществе и повышают уровень доверия граждан к правоохранительным органам.

О некоторых награжденных полицейских и историях их подвигов «Правмир» рассказывал в своих публикациях.

В частности награду получил участковый из Пермского края Ильгиз Сабирзянов, который помогал спасать детей из горящего дома. Ему удалось вынести из горящего дома 9-летнюю девочку, сам полицейский при этом сломал ногу.

Также награжден инспектору ДПС из Москвы капитан полиции Алексей Коняев, вытащивший девушку из упавшего в Москву-реку автомобиля.

Еще одну награду получил младший инспектор-кинолог московского метро старший сержант полиции Денис Садков, который спас упавшего на рельсы метро пассажира.

С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте МВД России.

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