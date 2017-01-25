Глава МВД Татарстана: дети уходят из светских школ под влиянием родителей-радикалов

25 января. ПРАВМИР. В Татарстане полиция фиксирует случаи отказа детей от светского образования под воздействием родителей-радикалов.

По словам министра внутренних дел по республике Татарстан Артема Хохорина, в Казане, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске «отмечаются случаи отказа учащихся от светской формы образования под воздействием родителей – сторонников салафитской идеологии».

Обучение происходит в домашних условиях или в частных образовательных организациях с религиозным уклоном, «где преподаватели зачастую сами являются радикалами», сообщил чиновник.

По его словам, необходимы «механизмы и формы контроля за деятельностью частных образовательных организаций, в которых учебных процесс имеет религиозный уклон».