Глава ОВЦС считает разумным ради укрепления семьи ограничить торговлю по воскресеньям

7 мая. ПРАВМИР. Митрополит Волоколамский Иларион считает, что сейчас воскресенье вместо общения, которое бы укрепило семьи, используют для шоппинга.

«Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье – это время, когда они в храм идут», – сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По мнению митрополита Илариона, у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом. «Как раз воскресенье очень часто используется для шопинга», – цитирует его newsru.com.

«Кроме того, здесь встает вопрос о людях, которые работают в этих организациях, ведь они лишаются возможности в воскресенье пойти в храм, побыть со своей семьей. И этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, превращает людей в роботов. Идея вернуть людям воскресенье правильная», – сказал митрополит Иларион.

В качестве положительного примера Владыка привел страны Запада. По его словам, там ограничивают работу магазинов по воскресеньям, и это «оказывает благотворное действие на людей», которые «воскресенье оставляют для Церкви и семьи».

Ранее рабочая группа комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике готовит законопроект, который предлагает, в частности, запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также работать в воскресенье.