Глава приемной семьи из Зеленограда отрицает побои детей

20 января. ПРАВМИР. Приемный отец Михаил Дель, из семьи которого органы опеки изъяли детей, категорически опроверг информацию о том, что он якобы бил детей.

«Я считаю, что детей надо наказывать за проступки, но, конечно, не физически. Это исключено полностью. Вы понимаете, какие сложные дети, и никакого физического воздействия не может быть. Ни в виде шлепка, ни в виде чего-то еще, я уже не говорю про ремень», – цитирует «Медуза» Михаила Дель.

По его словам, синяки на теле у ребенка могли появиться в силу особенности сосудистой системы. «У него, грубо говоря, появлялись синяки от кровати, когда он плохо спал. Мальчик он активный. На каникулах мы много гуляли, естественно, с горок катались, падали все. Но если у других детей какие-то минимальные, у Сережи все становится синяком», – говорит Михаил Дель.

Он рассказал, что 9 января ему пожаловались воспитатели на Сергея из-за того, что он обидел девочку. «Я не мог не провести с ним беседу. Вечером мы с ним побеседовали — это была строгая беседа… Суровым тоном все это было. В конце он стал плакать, кричать: «Я больше никогда не буду, честное слово». Я закончил беседу тем, что, мол, если еще будут такие жалобы, если будешь девочек обижать, получишь ремня. И все, мы закончили с ним, помирились», – рассказал Дель.

Отец семейства предположил, что на следующий день в садике ребенок сказал кому-то в хвастливой манере: «А меня папа напорол», это услышали воспитатели и, увидев синяки, решили обратиться в органы опеки.

13 января из приемной семьи Дель полиция изъяла десятерых детей, восемь приемных и двух усыновленных. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у Сергея. Полиция возбудила уголовное дело в отношении Михаила Деля по статье 116 УК РФ («Побои»). Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки.

Всего в семье Дель проживали 13 детей – 8 приемных, четверо усыновленных и один кровный ребенок. По словам Дель, изъятие детей из семьи проходило с многочисленными нарушениями.