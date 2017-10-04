Глава СК поручил проверить следователей по делу о ДТП в ХМАО

4 октября. ПРАВМИР. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить действия следователей, расследовавших уголовное дело по факту ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, где в декабре 2016 года погибли 10 детей.

«Соответствующим контрольным подразделением центрального аппарата по поручению Александра Бастрыкина уже начата проверка действий следователей, в чьем производстве находилось уголовное дело. В частности, будет проверено, насколько полно и всесторонне ими исследовались все обстоятельства произошедшего, в том числе роль должностных лиц», – сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, поводом для проверок стали жалобы родителей погибших детей в ходе личной встречи в Бастрыкиным.

Трагедия произошла 4 декабря 2016 года на 926-м км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Водитель тягача с груженым полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим детскую спортивную команду по акробатике – воспитанников и тренеров школы спортивного резерва «Сибиряк». В результате автобус со школьниками также выехал на встречную полосу и столкнулся другим грузовиком. Погибли 12 человек, включая 10 подростков, еще 13 человек получили тяжкие травмы.

Жалобы родителей коснулись, в частности, того факта, что к никто из чиновников, ответственных за безопасность детей, не стал фигурантом уголовного дела.

В этой связи Бастрыкин поручил центральному аппарату изучить материалы расследования и доводы потерпевших, провести дополнительное расследование и дать правовую оценку действиям и бездействию всех лиц, в том числе представителей госорганов, ответственных за безопасность детей.

Часть просьб родителей касалась дорогостоящего лечения и последующей реабилитации пострадавших детей. По словам Петренко, ряд семей нуждается в улучшении жилищных условий, а некоторые испытывают серьезные материальные затруднения. Пострадавшие также пожаловались на то, что в регионе отменены все официальные детские спортивные соревнования.

По словам Петренко, Бастрыкин направил письмо губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с просьбой обратить внимание на проблемы жителей региона.